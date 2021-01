Schwarzer Adler mit schwarzen Zahlen

Rheinberg Die Vierbaumer Genossenschaft besteht seit einem Jahr und kommt besser als erwartet durch die Corona-Zeit.

Vor genau einem Jahr setzte der Schwarze Adler zum Höhenflug an. Ernst Barten hatte das alte Gasthaus an der Baerler Straße, das er über einen Zeitraum von fast 40 Jahren zu einer Top-Adresse vor allem als Kulturspielstätte gemacht hatte, an die Genossenschaft Schwarzer Adler Vierbaum verkauft. Zahlreiche Genossen machten mit, wollten das Haus vor dem Ende retten. Die Stimmung war prächtig, die Gründung lief reibungslos, es wurden zwei Geschäftsführer eingestellt, das Abenteuer konnte beginnen.

Doch kaum war auch der berühmte Helge Schneider Genosse geworden und gab nach Jahrzehnten im Februar mal wieder ein Konzert im Adler-Saal, da war auch schon Schluss mit lustig. Corona kam und machte einen dicken Strich durch alle Rechnungen. Im Adler so wie an 100.000 anderen Stellen auch. Kurz gesagt: In diesem Jahr lief eigentlich kaum etwas so wie geplant.

Trotzdem ist Fritz Wagener, Vorstandssprecher der Genossenschaft, zufrieden. „Der Schwarze Adler wird die Krise überleben. Es geht weiter“, sagt der 69-Jährige, der sich – beruflich seit ein paar Jahren im Ruhestand – diese ehrenamtliche Arbeit aufgebürdet hat.

Wagener nennt Zahlen: „Zum Stichtag 31. Dezember 2019 hatten wir 259 Genossen, die insgesamt 288 Anteile à 1000 Euro gezeichnet haben. Jetzt, genau ein Jahr später, haben wir 299 Genossen mit 329 Anteilen. Und drei weitere Zusagen liegen uns schon vor. Das heißt: Im Laufe eines Jahres sind mindestens 40 Genossen dazu gekommen.“

Was den Vorstands-Chef noch mehr freut: Das erste Jahr schließt die Genossenschaft mit einem positiven Ergebnis ab, die Liquidität ist gesichert. „Zu berücksichtigen sind noch Abschreibungen auf das Gebäude und Investitionen.“ Im Jahr 2020 hat sich im Adler schon eine Menge getan: neue Küche, neue Zapfanlage mit Kühlung, neue Heizung, neues Kassensystem, WC-Anlage erneuert, Biergarten umgestaltet, ein Zelt für die Terrasse angeschafft, ebenso Luftfilter. Und der Plan, eine riesige Markise anzuschaffen, besteht nach wie vor. „Wir hoffen auf Fördermittel dafür“, so Wagener. „Sie sind beantragt, die Gespräche laufen, wir sind guter Hoffnung, dass es klappt.“

Als die Genossenschaft zur Finanzierung ein Darlehen aufnahm, wurde eine Liquiditätsreserve in Höhe von 50.000 Euro eingeplant – quasi als Rücklage oder Sparstrumpf. „Das Geld haben wir auch jetzt noch auf dem Konto“, sagt Wagener „Ausgaben für Investitionen wurden durch die Zeichnung neuer Anteile ausgeglichen.“ Dass alles das möglich war, sei vor allem den vielen Genossen zu verdanken, die den Schwarzen Adler nach Kräften unterstützt hätten. „Dafür bedanken wir, die Initiatoren, uns ganz herzlich bei allen, die dazu beigetragen haben.“

Personell hat sich im Lauf des Jahres etwas verändert. Marco Nöchel ist aus dem Vorstand ausgeschieden, engagiert sich aber jetzt umso stärker in der Kulturinitiative Schwarzer Adler, die als eigenständiger Verein bestehen bleiben soll. Für Marco Nöchel gehört jetzt Regina Pepping dem Vorstand an, sie kümmert sich vor allem um das Finanzielle. Weiterhin für die technische Seite ist Vorstandsmitglied Manfred Neuhoff zuständig.

Dass der Adler finanziell gut durch die Lockdown-Phasen gekommen ist – daran hat das Küchen-Team großen Anteil. Koch und Geschäftsführer Horst Vierhaus (der Adler-Horst) sowie Ulla Hein und Azubi Clinton Fernando kochen, was das Zeug hält. „Normalerweise bringt die Küche etwa die Hälfte des Tagesumsatzes“, erläutert Fritz Wagener, „jetzt ist es deutlich mehr. Der Abholservice wird super angenommen. Und wir hoffen, dass das so bleibt.“ Jetzt gibt es sogar ein spezielles Adler-Brot: ein Körnerbrot, gebacken vom Orsoyer Bäcker Hagemann und demnächst gedacht als kleines Dankeschön für Kunden, die im Adler essen bestellen.

Bei all der Freude drückt etwas anderes die Stimmung: Kulturveranstaltungen finden nicht statt. Zwar gab es in diesem Jahr einige wenige, etwa den Auftakt zur neuen Liedermacher-Reihe „Pflug und Segen“ mit Pohlmann, auch die Reihe der Jazz-Sessions ist vielversprechend angelaufen, zudem gab es Diskussions- und Literaturabende, auch Ausstellungen (die auch online präsentiert wurden), aber das alles ist nichts im Vergleich zu dem, was üblicherweise im Schwarzen Adler stattfindet. Die Genossen hoffen, dass die Kulturinitiative im Jahr 2021 allmählich wieder zur alten Schlagzahl zurückkehren kann.

Und was sagt Fritz Wagener zu seinem persönlichen Jahr 2020? Arbeitsreich und anstrengend sei es gewesen. Und fast wäre ihm der Satz „Wenn ich das alles vorher gewusst hätte...“ über die Lippen gekommen. Aber nein, er will nicht klagen: „Das Jahr war unglaublich spannend und bereichernd. Krisen annehmen und daraus lernen.“

Ein Projekt der Universität Köln

Forschung Die Universität Köln ist auf die Vierbaumer Genossenschaft aufmerksam geworden. „Genossenschaftliche Gaststätten als Orte des gelingenden Miteinanders!“ als neues Forschungsprojekt. Dazu will man auch auf die Erfahrungen im Schwarzen Adler zurückgreifen.

Kontakt Über den Schwarzen Adler kann man sich auf der Internetseite www.schwarzer-adler.de informieren.