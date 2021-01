Solvay-Rheinberg: Erneuerter Kalkofen geht in Betrieb

Rheinberg. Das Solvay-Werk startet am 18. Januar seinen erneuerten Kalkofen. Dabei kann es zu Rauchentwicklung kommen, heißt es.

Rheinberg. Das Solvay-Werk in Rheinberg hat einen seiner Kalköfen erneuert und nimmt ihn am heutigen Montag wieder in Betrieb. Beim Anheizen mit Holz könne es im „näheren Umfeld der Soda-Anlagen“ vorübergehend zu einer verstärkten Rauchentwicklung kommen, kündigte das Unternehmen an. Die Rauchentwicklung sei vergleichbar mit der eines Hauskaminofens und lasse nach, sobald der Kalkofen seine Betriebstemperatur erreicht habe. Die Inbetriebnahme sei behördlich genehmigt worden.

Anlage wurde in großem Umfang überarbeitet

Die Anlage war in den vergangenen Monaten im großen Umfang überarbeitet worden, heißt es weiter. Die mehrschichtige und feuerfeste Ausmauerung habe nach einer Betriebszeit von 15 Jahren erneuert werden müssen. Außerdem seien die automatische Beschickung und die Entleerung modernisiert worden. Kalk werde zur Herstellung von Kohlendioxid genutzt, das wiederum ein Rohstoff der Produkte Natriumcarbonat (Soda) und Natriumbicarbonat sei. Soda ist ein Grundstoff für die Herstellung von Glas, Wasch- und Reinigungsmitteln.