Sonsbeck: „Klimpansen“ wollen Kletterfelsen bauen

Sonsbeck. Klettergruppe des SV Sonsbeck bietet Patenschaften für Routen ihres geplanten Kletterfelsens an – um das Projekt finanziell stemmen zu können.

„The Crusty Bun“, übersetzt „das knusprige Brötchen“, wird zukünftig eine der 40 Routen des Sonsbecker Kletterfelsen heißen. Der ehemalige Fußballer des SV Sonsbeck, Andreas Ingenfeld, der mittlerweile nach Kanada ausgewandert ist und in Winnipeg eine Bäckerei betreibt, hat vorgelegt. Er wird „seine“ Route nach dem Namen seiner Bäckerei benennen. Die „Klimpansen“, die Klettergruppe des Vereins, haben noch weitere Routenpatenschaften zu vergeben.

Um das ambitionierte Projekt, eine eigene Kletteranlage mit einem Kletterfelsen, zu realisieren, ist die Abteilung des SV Sonsbeck nämlich auf finanzielle Unterstützer angewiesen. Dank einer Leader-Förderung kann das Projekt im Willy-Lemkens-Sportpark überhaupt erst realisiert werden. 350.000 bis 380.000 Euro kostet der Kletterfelsen, der das gemeinsame Klettern von Menschen mit und ohne Behinderung möglich machen soll. 250.000 Euro übernimmt Leader, die restliche Summe, 100.000 bis 130.000 Euro, die Sportabteilung. Und das brachte die Klimpansen auf eine Idee.

Sie bieten Patenschaften für die einzelnen Kletterrouten an. Wer möchte, dass eine Strecke nach seiner Firma oder einem Verein benannt wird, der hat nun die Möglichkeit den Namen einer Route zu kaufen. „Eine nicht unerhebliche Zahl von Personen, Initiativen und Stiftungen hat bereits ihre Unterstützung zugesagt, so dass die Realisierung dieses besonderen Projektes in greifbare Nähe rückt“, erklärt Übungsleiter Norbert Quinders.

Doch dann kam Corona...

Es schien so, als würden die Klimpansen also auch diese Hürde gut überwinden. Sie führten erste Gespräche mit potenziellen Firmen und Investoren – doch dann kam Corona: „Die Gespräche wurden natürlich nicht weitergeführt, die Firmen haben in dieser Zeit andere Sorgen“, sagt Quinders verständnisvoll. Nach den Sommerferien wollen die Klimpansen die Suche nach Förderern wieder aufnehmen. Eigentlich müssten bis zum Ende des Jahres alle Anträge eingereicht werden, damit eine Leader-Förderung möglich ist. Die Frist wurde nun um einige Monate verlängert. Quinders geht dadurch allerdings auch davon aus, dass sich der Baubeginn des Kletterturms verzögern könnte. „Ich denke, dass im Frühjahr 2022 der Bau realisiert werden könnte.“

Es gibt verschiedene Varianten der Routenpatenschaft: Eine Namenspatenschaft mit dem eigenen Namen, dem Firmenslogan oder einem Gruppenmotto kostet 1000 Euro. Der Name bleibt für fünf Jahre bestehen und wird im allgemeinen Kletterführer samt weiterführendem Internet-Link des Unternehmens oder Vereins aufgenommen. Am Kletterfelsen wird der Name auf einem Schild angebracht. Beispiel: Wenn der SV Sonsbeck Pate für eine Route sein möchte, würde diese Route vermutlich nach dem Vereinsmotto „Gemeinsam stark“ benannt.

Details gibt es im Netz und bei Norbert Quinders

Weitere Varianten sind zusätzlich zur genannten Namenspatenschaft, der Erwerb eines dreistündigen Kletternachmittags für Mitarbeiter, Familien oder Kunden oder die Möglichkeit, den Kletterschein des Deutschen Alpenvereins zu erlangen und auch nach den Öffnungszeiten des Kletterfelsens diesen nutzen zu können. Die Leichtathleten des SV Sonsbeck dürfen sich schon einen Namen für eine Route überlegen. Sie und rund 350 Läufer des abgesagten Brunnenlaufes, spendeten ein Drittel des Startgeldes an die „Klimpansen“, die sich mit der Patenschaft revanchierten.

Details zu den Routenpatenschaften gibt es unter „Klimpansen“ www.klimpansen.de. Weitere Fragen zur Aktion: „3,2,1 … meine Kletterroute!“ beantwortet Übungsleiter Norbert Quinders: 2/5729565.