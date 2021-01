SPD Rheinberg ruft dazu auf, Masken für die Tafel zu spenden

UP

Rheinberg. Vielen, die regelmäßig zur Lebensmittelausgabestelle im Pfarrheim St. Anna in Rheinberg kommen, fehlt das Geld für FFP2-Masken

Damit auch Menschen mit geringem Einkommen sich und andere optimal vor dem Coronavirus schützen können, ruft der SPD-Ortsverein Rheinberg dazu auf, für die Rheinberger Tafel OP- oder FFP2-Masken zu spenden. Sie werden dann bei der Lebensmittelausgabe der Rheinberger Tafel verteilt. „Es muss in unser aller Interesse liegen, dass möglichst viele Menschen mit wirkungsvollen Masken ausgestattet werden. Ein wirksamer Schutz vor Ansteckung darf nicht vom Geldbeutel abhängen“, unterstreicht Peter Tullius, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Rheinberg.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind Bürgerinnen und Bürger ab sofort verpflichtet, medizinische Masken tragen, zum Beispiel wenn sie einkaufen gehen, eine Praxis aufsuchen oder den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Dazu zählen auch OP- und FFP2-Masken. Da beide Maskentypen nur für eine kurze Nutzung geeignet sind und anschließend entsorgt werden müssen, geht die Ausstattung mit genügend Masken schnell ins Geld. Das merken vor allem Hartz-IV-Empfänger und andere Menschen mit geringem Einkommen.

Ein Tropfen auf den heißen Stein

„Dass die Maskenspenden nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind, ist uns bewusst“, sagt Fraktionsvorsitzender Philipp Richter. Deshalb fordere die SPD die Landesregierung auf, Menschen mit geringem Einkommen kostenlose Masken oder finanzielle Zuschüsse für Masken zur Verfügung zu stellen.

Tanja Braun, die die Arbeit der Rheinberger Tafel ehrenamtlich koordiniert, freut sich über die Aktion der SPD. „Viele unserer Kunden tragen Stoffmasken, aber jetzt müssen sie ja OP- oder FFP-2-Masken haben. Vielen Frauen und Männern fehlt aber ganz klar das Geld, um sich solche Masken kaufen zu können“, sagt sie.

Das Tafel-Team sei sich nahezu sicher, dass viele der bedürftigen Menschen, die sich dienstags an der Ausgabestelle am Pfarrheim St. Anna Lebensmittel abholten, ihre Masken mehrere Tage der noch länger trügen, ohne sie zu wechseln. Tanja Braun: „Zum Glück haben wir schon eine ganze Menge Masken gespendet bekommen, von einem Arzt und von Solvay. Aber das hält natürlich nicht lange vor, deshalb können wir jede Spende gut gebrauchen. Wenn es erforderlich und möglich ist, geben wir den Kunden auch Masken.“

Aber Tanja Braun sagt ganz offen und ehrlich: „Ich muss zuerst an unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter denken, die als Fahrer unterwegs sind oder bei der Ausgabe der Lebensmittel direkten Kontakt mit den Kunden haben.“ Sie sei der Meinung, dass der Bund dafür sorgen müsse, dass es genügend Masken für Bedürftige gebe. Die Tafel-Kunden sprechen das Thema Masken von sich aus offenbar nicht an, wenn sie zum Pfarrheim St. Anna am Annaberg kommen. Tanja Braun: „Das wäre ihnen unangenehm. Die Menschen, die zu uns kommen, beklagen sich nicht und fordern nichts. Sie sind dankbar, dass sie bei uns überhaupt etwas bekommen.“