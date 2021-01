Sushi und mehr: Papa Mi hat in Xanten eröffnet

Xanten. Im Restaurant im Nibelungen Hof werden seit Freitag vietnamesische und andere asiatische Köstlichkeiten zubereitet. Mit Lieferservice

Mitten im Lockdown hat ein neues Restaurant in der Xantener Innenstadt eröffnet. Seit Freitag, 11 Uhr, nimmt das Papa Mi im Nibelungen Hof an der Hühnerstraße 4 telefonische Bestellungen entgegen. Weil wegen der Corona-Vorgaben an den Tischen keine Gäste bedient werden dürfen, gibt’s einen Lieferservice. Die Gerichte können auch an der Eingangstür abgeholt werden. Auf der Speisekarte sind vietnamesische und andere asiatische Köstlichkeiten zu finden. Groß ist die Auswahl an Sushi-Spezialitäten. Auf elf Seiten sind die vielen Variationen des japanischen Gerichts zu finden. Wie in Goch, wo vor zwei Jahren das erste Papa Mi-Restaurant eröffnete, bereitet auch in Xanten ein Sushi-Meister die Speisen zu. „Wir haben von 11 bis 22.30 Uhr geöffnet“, sagt Restaurant-Manager Ronny Müller. Dienstag ist Ruhetag. Das Restaurant sei seit Ende November fertig. Müller: „Wir hatten gehofft, dass der Lockdown nicht so lange dauert, und deshalb mit der Eröffnung gewartet.“ Die Speisekarte ist auf www.pa-pa-mi.de zu finden. Ab einem Wert von 20 Euro wird die Bestellung in Xanten und Umkreis ohne Aufpreis ausgeliefert.

Tel. 02801 9882663.