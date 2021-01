Tauziehen um Logistikhallen geht weiter

So könnte das Logistikzentrum an der Alten Landstraße in etwa aussehen. Es soll zwischen Amazon-Parkplatz 2 und Hubert-Underberg-Allee entstehen.

Rheinberg. In Rheinberg tauschten sich Grundstückseigentümer Garbe und die Firma Rudolf als Mieter für Daimler mit Politik und Stadtverwaltung aus

Das Tauziehen um den geplanten Logistikstandort an der Alten Landstraße bei Amazon in Rheinberg geht weiter. Die Frage, ob das Hamburger Unternehmen Garbe Industrial Real Estate dort ein Logistikzentrum bauen kann, bleibt aber weiterhin unbeantwortet. In einem rund zweistündigen Gespräch am Montagabend in der Stadthalle gab es immerhin eine persönliche Annäherung. Vertreter der Unternehmen Garbe und Rudolf (die Gruppe wäre Mieter der Hallen, in denen Nutzfahrzeug-Ersatzteile für die Daimler AG gelagert werden sollen) tauschten sich mit der Spitze der Rheinberger Stadtverwaltung sowie Vertretern der Ratsfraktionen aus.

Zum Stand der Dinge: Garbe hatte einen Bauantrag für ein Logistikunternehmen mit zwei insgesamt 21.000 Quadratmeter großen Hallen eingereicht. Das Grundstück hatten die Hamburger zwei Jahre zuvor Underberg abgekauft. Die Stadt empfahl dem Rat, das Bauvorhaben zu genehmigen, doch der widersetzte sich in seiner Dezember-Sitzung mehrheitlich. Mit den Stimmen von CDU und Grünen wurde eine nachträgliche Bebauungsplanänderung beschlossen. Die hätte zur Folge, dass Garbe nicht bauen kann. Die Reaktion der Antragsteller ließ nicht lange auf sich warten und folgte umgehend: Noch vor Weihnachten, am 23. Dezember, reichte Garbe Klage gegen den Zurückweisungsbescheid der Stadt ein.

Doch in einem Telefonat mit Bürgermeister Dietmar Heyde boten Garbe-Verantwortliche ein Gespräch an, das jetzt stattfand. Nicht online als Video-Konferenz, sondern live und in Farbe in der Stadthalle. Das darf man durchaus als Indiz dafür werten, dass es Garbe wichtig ist mit dem Thema.

In der Runde, an der neben Gesellschafter Christopher Garbe unter anderem Maik Zerenski, Leiter der Projektentwicklung von Garbe Industrial Real Estate, teilnahm, stellte sich das Unternehmen noch einmal ausführlich vor. Das Gespräch habe in einer sehr sachlichen Atmosphäre stattgefunden und sei konstruktiv gewesen, versicherten Teilnehmer aller Seiten. Zu einer Lösung des Sachverhalts führte der Austausch allerdings noch nicht.

„Wir sind daran interessiert, weiterhin mit der Stadt Rheinberg und den Fraktionen im Gespräch zu bleiben“, machte Maik Zerenski am Dienstag gegenüber dieser Redaktion deutlich. Dieter Paus, Technischer Beigeordneter der Stadt, nahm zusammen mit Bürgermeister Heyde teil. Paus: „In der Stadthalle wurden die Pläne noch einmal vorgestellt und es gab Fragen aus den Reihen der Politik. Wir als Verwaltung haben den Auftrag von der Politik bekommen, die Gespräche fortzusetzen und eine Lösung möglichst bis Anfang Februar zu erarbeiten, damit bis Mitte Februar feststeht, wie es weitergeht.“ Er werte den Austausch als „guten Beginn eines Prozesses“, sagte Paus.

Spannend bleibt die Frage, ob CDU und Bündnis 90/Die Grünen von ihrer Blockade-Haltung abweichen und eine für Garbe positive Entscheidung herbeigeführt werden kann. Dazu wollten sich die beiden Fraktionssprecher Svenja Reinert (Grüne) und Erich Weisser (CDU) nicht äußern. Diese Entscheidung hätten ihre Fraktionen noch nicht getroffen, sagten beide übereinstimmend. Svenja Reinert: „Unser Hauptthema bleibt der zusätzliche Verkehr und die dadurch zu erwartenden Belastungen für die Anwohner.“ Erich Weisser meinte: „Jetzt haben alle Seiten Zeit, sich ein Urteil zu bilden und die Sache neu zu überdenken. Wie das bei uns ausgeht, steht frühestens am nächsten Montagabend fest. Dann haben wir Fraktionssitzung.“