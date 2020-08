Rheinberg. Ein Taxifahrer ist in Rheinberg von seinem Fahrgast überfallen worden. Als der Fahrer das Gepäck ausladen wollte, zückte der Täter ein Messer.

Ein 29-jähriger Taxifahrer ist in Rheinberg von seinem Fahrgast überfallen worden. Als der Fahrer das Gepäck ausladen wollte, zückte der Täter ein Messer und zwang ihn, sein Portemonnaie herauszugeben. Bereits vor wenigen Tagen hatte sich ein ähnlicher Fall ereignet: Ebenfalls in Rheinberg wurde ein Taxifahrer von seinem Fahrgast mit einem Messer überfallen. Ob die Fälle in Zusammenhang stehen, dazu gab es bei der Polizei Wesel am Freitagmorgen keine Aussage.

Taxifahrer von Fahrgast überfallen: Mit Messer bedroht

Gegen 20.35 Uhr am Donnerstag brachte ein 29-jähriger Taxifahrer aus Kamp-Lintfort einen Fahrgast nach Rheinberg. Auf dem Melkweg, Höhe Verteilerkreis, stieg der unbekannte Fahrgast aus. Während der Taxifahrer das Gepäck und ein Fahrrad auslud, zog der Mann ein Messer und verlangte von dem Taxifahrer die Herausgabe seiner Geldbörse, schreibt die Polizei.

Der Unbekannte flüchtete mit seinem Herrenmountainbike und zwei weißen Plastiktüten in Richtung Rheinberg Innenstadt.

Taxifahrer von Fahrgast überfallen: Die Polizei sucht Zeugen

So beschreibt die Polizei den Täter: ungefähr 40 Jahre alt, 170 cm groß, Südländer, Glatze, Brille, kurze blaue Jeans, Trainingsjacke, schwarze Schuhe und beiger Schal. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg (02843 / 9276-0).

