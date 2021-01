Trauer um den Alpener Kommunalpolitiker Jörg Banemann

Alpen: Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jörg Banemann ist gestorben. Bürgermeister Thomas Ahls (CDU) zeigt sich „tief erschüttert“.

Alpen. Der Alpener SPD-Fraktionsvorsitzende Jörg Banemann ist gestorben. Das teilte Bürgermeister Thomas Ahls auf der Facebookseite der Gemeinde mit. Er sei „tief erschüttert“, schrieb Ahls. „Jörg Banemann hat sich in seiner Zeit als Ratsmitglied und Fraktionsvorsitzender immer mit besonderem Engagement für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Alpen eingesetzt und wurde von allen Ratsmitgliedern als verlässlicher Kollege geschätzt.“

Der Rat und die Verwaltung seien Banemann zu großem Dank verpflichtet und würden sein Andenken in Ehren bewahren. „Besonders in diesen schmerzvollen Stunden bin ich in Gedanken bei seiner Frau Annegret und allen Angehörigen.“ Banemann hatte viele Jahre im Rat der Gemeinde mitgearbeitet und die Fraktion der SPD geleitet. Außerdem war er von 2009 bis 2014 Kreistagsmitglied.