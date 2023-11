Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Wesel hat einen Trecker plus Anhänger mit Mist aus dem Verkehr gezogen. Er war zu mehr als 25 Prozent überladen.

Xanten. Die Polizei Wesel hat am Mittwochnachmittag einen überladenen Trecker aus dem Verkehr gezogen. Auf dem Anhänger: Eine riesige Ladung Mist.

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Wesel hat am Mittwochnachmittag (8. November) in Xanten einen überladenen Trecker plus Anhänger mit Mist aus dem Verkehr gezogen. Die Ladung war laut Polizeibericht vollkommen ungesichert.

Auf einer Waage konnte das Gesamtgewicht festgestellt werden: Nach Berechnung ergab sich eine Überladung von mehr als 25 Prozent. Nach dem der Fahrer einen Teil seiner Ladung abgeladen hatte, dürfte er weiterfahren. Und den restlichen Teil später nachholen.

Überladener Anhänger mit Mist aus dem Verkehr gezogen: Bußgeld von 500 Euro

Neben dem Fahrer wurde auch der Unternehmer zur Kasse gebeten. Da beide ihren Wohnsitz in den Niederlanden haben, wurde das Bußgeld von rund 500 Euro sofort fällig. (red)

