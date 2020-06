Freibad Underberg-Freibad in Rheinberg öffnet am Montag

Rheinberg. Das Underberg-Freibad im Rheinberger Stadtpark öffnet am Montag, 29. Juni, um 10 Uhr, seine Pforten.

Lange hat’s gedauert, aber jetzt ist es so weit: Das Underberg-Freibad im Rheinberger Stadtpark öffnet am Montag, 29. Juni, um 10 Uhr, seine Pforten.„Ein hartes Stück Arbeit liegt hinter dem Bäder-Team“, weiß Bürgermeister Frank Tatzel zu berichten. „Insgesamt haben uns die Vorschriften zum Schutz vor einer Corona-Infektion fest im Griff“, so der Badebetriebsleiter Dustin Strelow. So darf nur eine eingeschränkte Anzahl von Besuchern (derzeit 500) gleichzeitig ins Bad.

Die Besucher müssen beim Eintreten und Verlassen des Bades Mundschutz tragen, werden durch ein Personenleitsystem durch den Eingangsbereich, aber auch an den Becken geführt. Zum ersten Mal muss man sich im Freibad ausweisen. „Um Infektionsketten feststellen zu können, setzt Rheinberg voll auf digitale Technik. Deshalb erhält jeder Badegast beim Eintritt eine Chipkarte, die beim Eintreten und Verlassen gescannt wird. Der Badegast gibt die Karte nach dem Scannen zum Verlassen des Bades wieder ab. Danach wird die Chipkarte desinfiziert.“ so Strelow. Ohne diese Maßnahmen ist ein Badbesuch leider nicht möglich.

Ab Montag ist die neue Homepage der Rheinberger Bäder (www.rheinberg-baeder.de) online verfügbar. Die Ferien-Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 19 Uhr. Es gibt in diesem Jahr ausschließlich Einzeleintrittskarten. Die Mehrfachkarten haben während der Pandemie keine Gültigkeit. Bezahlt wird an der Bäderkasse, möglichst bargeld- und kontaktlos.