Unechter Führerschein und ein gefälschtes Rezept

Alpen. Die Polizei nimmt in Alpen zwei Männer fest.

Ein unechter Führerschein, ein gefälschtes Rezept für Medikamente und eine Fahrt unter Drogen- und Alkoholeinfluss – wegen dieser Palette an Gesetzesverstößen haben Polizisten am Dienstag zwei Männer in Alpen vorläufig festgenommen.

Der 47-Jährige wollte das gefälschte Rezept in einer Apotheke an der Burgstraße einlösen, doch einer Mitarbeiterin kam das merkwürdig vor und sie verständigte die Polizei.

Bei der Fahndung nach möglichen Komplizen trafen Polizisten einen 44-Jährigen an, der Bier trank. Er erzählte den Beamten, dass er mit seinem Auto einen Bekannten zu der Apotheke an der Burgstraße gefahren habe. Bei einem Test kam heraus: Der Mann hatte Drogen und Alkohol konsumiert. Und sein angeblicher österreichischer Führerschein war gefälscht. Den 47-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, und den 44-Jährigen aus Sonsbeck erwartet nun ein Strafverfahren.