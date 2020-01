Verein will in Rheinberg mehr barrierefreien Wohnraum

Es war ein Etappensieg, den Wolfgang Mudersbach im jüngsten Bau- und Planungsausschuss für sich und die Menschen mit Behinderung in Rheinberg verzeichnen konnte. Dem Antrag der Grünen, zu überprüfen, ob es geeignete Grundstücksflächen für den Bau von Wohnraum für Behinderte gibt, wurde einstimmig zugestimmt (wir berichteten). Für Wolfgang Mudersbach, der sich ehrenamtlich für die Belange behinderter Menschen in Rheinberg einsetzt, reicht diese Prüfung aber noch nicht. „Mit den weiteren Änderungen des Bundesteilhabegesetztes, das Menschen mit und ohne Behinderung gleichstellt, haben Behinderte ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben und damit auch ein Recht, ihre Wohnform selbst wählen zu dürfen“, erklärt Mudersbach.

Geeigneter Wohnraum außerhalb von betreuten Wohngruppen fehle in Rheinberg völlig, kritisiert er. Er sieht die Stadt in der Pflicht bei Bedarf diesem Gesetz nachzukommen. Um diesen Prozess vielleicht doch schneller voranzubringen, möchte Mudersbach gemeinsam mit der Behindertenbeauftragten der Stadt, Monika Echstenkämper, selbst aktiv werden und einen gemeinnützigen Verein für die Schaffung von Wohnraum gründen. Monika Echstenkämper betonte beim Blick auf die Statistik die Dringlichkeit dafür. Denn die Zahl an Menschen mit Behinderungen nahm in Rheinberg in den vergangenen Jahren zu. Die aktuellsten Zahlen stammen aus dem Jahr 2018. 4081 Behinderte und Schwerstbehinderte lebten in Rheinberg. 2017 waren es 4039, ein weiteres Jahr zuvor, 2016, waren es 3954.

Genauere Bedarfsplanung

„Natürlich sind nicht alle in der körperlichen und geistigen Verfassung alleine leben zu können. Ein Großteil könnte und würde es aber gerne“, so Echstenkämper. Zunächst werden Mitglieder, sprich betroffene Behinderte und ihre Angehörige gesucht, die dem Verein beitreten wollen. „So hätte man dann auch eine genauere Bedarfsplanung“, betont Mudersbach. Dann wird ein Grundstückseigentümer gesucht, der sich vorstellen könnte, sein Land zu verkaufen oder zu verpachten. Denkbar wäre es auch ein bestehendes Gebäude entsprechend umzubauen. Auch Hausbesitzer könnten sich daher melden. Ideal wäre ein Grundstück mit 800 bis 1000 Quadratmetern, das möglichst zentral im Stadtgebiet liege. Solch ein Haus, das im besten Fall acht behindertengerechte Wohnungen habe, würde sich auf verschiedene Arten finanzieren lassen. „Es gebe die Möglichkeit, einen privaten Investor zu finden oder eine gemeinnützige Stiftung zu gründen“, so Mudersbach. Als Vorbild sieht er da das Wohnprojekt der Cassiopeia-Stiftung, die in Wesel den Bau solch eines Hauses gefördert hat.

Monika Echstenkämper sieht neben dem Bauprojekt einen weiteren großen Vorteil des Vereins. „Als Verein könnten wir dann auch die Verbesserung der Lebensmöglichkeiten für Behinderte in Rheinberg besser angehen und uns stärker für andere Dinge, wie dem behindertengerechten Öffentlichen Nahverkehr, einsetzen.“

Interessierte können sich bei Monika Echstenkämper telefonisch unter 43/97023 oder per Mail an monika.echstenkaemper@t-online.de melden.