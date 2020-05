Virtuelle Chorproben in Rheinberg und Konzerte in Reifen

Es sollte eigentlich ein gebührender Abschluss eines Jubiläumsjahres werden: Als das Akkordeonorchester Veen (AOV) vor fast genau einem Jahr mit dem großen Jubiläumskonzert zum 50-jährigen Bestehen begann, ahnte noch niemand, was mit dem Abschlusskonzert im Mai 2020 passieren wird. Die Corona-Krise machte den Musikern einen Strich durch die Rechnung, das Konzert musste abgesagt werden. Chöre haben’s in dieser Zeit nicht leicht...

Immerhin konnten aber schon einige Auftritte unter dem Motto „50 Jahre AOV –Lust auf…“ zelebriert werden: von der Teilnahme am Veener Rosenmontagszug über eine Vielzahl von Auftritten in der gesamten Region und die Mitgestaltung einer großen Musikveranstaltung in den Niederlanden und der Bundesgartenschau in Heilbronn, bis hin zur musikalischen Begleitung der letzten Messe im Stall am zweiten Weihnachtstag in Veen. Seit der Corona-Krise sind Konzerte aber erst einmal nicht planbar, geprobt werden darf seit Mitte März ebenfalls nicht mehr.

Während die Orchestermitglieder sonst jede Woche mittwochs in der Gaststätte „Zur Eiche“ in Menzelen-West proben, bleibt jetzt nur das „Home-Office“. Ja, die Musiker spielen weiterhin. Dirigentin Steffi van Bebber hat kurzerhand die Proben in den virtuellen Proberaum verlegt. Durch ihr Dirigat können die Akkordeonspieler nun im heimischen Wohnzimmer üben. „Auch wenn man sich nicht persönlich trifft, ist die Stimmung sehr gut und durch den Kontaktverzicht bekommen alle nur noch mehr Lust auf normale Proben am Mittwoch“, sagt van Bebber. Dennoch reichen die digitalen Proben nicht, um ein Jahreskonzert vorzubereiten. Es gibt jedoch einen Trost: 2021 wird das Orchester alles nachholen – mit neuen Stücken, neuem Schwung und hoffentlich ohne Kontaktbeschränkungen.

Jeden Tag ein Lied per Mail

In Rheinberg musste der Budberger Posaunenchor ebenfalls sein für Mai geplantes Frühjahrskonzert absagen. Seit Beginn der Corona-Krise Mitte März wurde auch nicht mehr gemeinsam geprobt. „Wann wir wieder gemeinsam spielen dürfen, ist weiterhin völlig unklar“, so Posaunenchorleiter Stefan Büscherfeld. Damit seine Musiker nicht aus der Übung kommen, schickt er jeden Tag ein Lied per Mail, das jeder für sich und doch alle gemeinsam täglich um 21 Uhr spielen. „Natürlich scharrt der Chor mit den Hufen, wann es endlich wieder richtig losgehen kann“, erklärt Büscherfeld. Einen musikalischen Lichtblick gibt es aber. Bei der geplanten Konfirmation in der evangelischen Kirche in Budberg im September soll der Posaunenchor spielen.

Bis auf Weiteres hat auch der Shanty-Chor Vynen seine Proben eingestellt. Alle Aktivitäten sind seit knapp drei Monaten auf Eis gelegt. Nun wurden auch die beiden Mitsingkonzerte am 7. Juni und am 9. August sowie das Hafenkonzert am 11. Juli abgesagt. „Wir hoffen, dass wir im Herbst wieder proben können, so dass wir dieses Jahr unsere Fans wenigstens mit den weihnachtlichen Konzerten erfreuen können“, so Schriftführerin Silvia Jansen.

Gospels proben via Skype in Alpen

Der Alpener Gospelchor Confidence wollte so lange nicht mehr warten. Am Wochenende gaben sie unter Einhaltung der Corona-Hygienestandards und dem nötigen Abstand ein Konzert für die Bewohner und Mitarbeiter des Marienstifts Alpen. Die Sänger standen dabei draußen in bereitgelegten Reifen, um so den Abstand untereinander einzuhalten. Die Bewohner des Altenheimes konnten von mehreren Fenstern aus dem Haus heraus dieses ungewöhnliche Konzert genießen. „Dank unseres Chorleiters Michael Schmitz, der mit unermüdlichem Fleiß die Proben in dieser Zeit via Skype und Aufnahmen zum alleine Singen für die Homepage plante, war so eine Aktion überhaupt erst möglich“, sagt Chormitglied Bettina Kohl.