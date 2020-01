Vitalspritze für junge Plattsprecher in Rheinberg

Gabi Krekeler, Leiterin der Grundschule St. Peter, und Katrin Stepper-Viehoff vom Förderverein der Schule freuen sich. Der Rheinberger Sprookverein Ohmen Hendrek hat ihnen gerade einen Scheck über exakt 421,24 Euro überreicht. Es handelt sich um einen Teil der Einnahmen aus dem plattdeutschen Theaterstück „Alles för de Katt“, das der Sprookverein zuletzt auf die Bühne gebracht hat. Mit der Spende möchte die Rheinberger Mundartgruppe die Bemühungen der Schule unterstützen, Plattdeutsch möglichst lange noch lebendig zu erhalten und Kinder damit vertraut zu machen.

Der Geldsegen ist für die Schüler in mehrfacher Hinsicht höchst willkommen. Der Förderverein kann damit die finanzielle Lücke für das Sport- und Spielfest schließen, das wie zuletzt wieder von einem Profiteam organisiert wird. Die Eltern müssen somit keinen eigenen Beitrag mehr dafür leisten. Der Sprookverein unterstützt die St.-Peter-Grundschule aber vor allem wegen der Arbeitsgemeinschaft (AG) Platt, die es hier seit 16 Jahren gibt.

22 Kinder gehören zur AG

Damals sind zwei Mitglieder des Sprookvereins auf die Schulleitung zugekommen, um das Angebot zu unterbreiten, die plattdeutsche Sprache an der Schule zu fördern. Rolf Kuhlmann, Vorsitzender des Sprookvereins und ehemaliger Lehrer, bringt den Kindern spielerisch Rheinberger Platt bei – beispielsweise über Gedichte und Lieder. Die pädagogische Richtschnur heißt „Learning by doing“. Das bedeutet in diesem Fall: Es wird ganz viel Platt gesprochen. Aktuell gehören 22 Kinder zur AG, und sie haben viel Spaß dabei, Rhinberkse Platt zu sprechen und zu hören. Hans-Theo Mennicken, Alt-Bürgermeister und Mitglied des Sprookvereins, betonte die Bedeutung des Brauchtums und der ursprünglichen Sprache, die das Bewusstsein für Heimat wachhalte.

Es gehe darum, dass der Wert, den Rhinberkse Platt darstelle, nicht verloren gehe. „Auf Platt wird alles anders aufgenommen. Alles, was gesagt wird, wirkt viel netter“, findet Winfried Nickenig, Ehrenpräsident der Rhinberkse Jonges. Jede Region habe ihr spezielles Platt, schon wenige Kilometer weiter werde etwas anders gesprochen. Käthi Spolders und Winfried Nickenig beherrschen Rhinberkse Platt wie ihre Muttersprache. Sie mussten, als sie damals in die Schule kamen, erst einmal Hochdeutsch lernen, erzählen sie. So ändern sich die Zeiten.

An besonderen Anlässen wird Platt gesprochen

Der Sprookverein setzt sich zusammen aus zwei Vereinen: Ohmen Hendrek (Onkel Heinrich, zu Ehren des Geheimrats Heinrich Schmitz) und aus den Karnevalisten Rhinberkse Jongens. Sein erstes Theaterstück brachte der Verein 1983 zum 750-jährigen Stadt-Bestehen in Rheinberg auf die Bretter.

Aber auch sonst wird bei besonderen Anlässen Platt gesprochen. So in der von den Rhinberkse Jongens organisierten Narrenmesse am Nelkensamstag. Hier lesen die Schüler der Platt AG die Fürbitten vor. Auch die Kirchenlieder sind in Platt übersetzt und klingen dadurch karnevalistisch.

Nächstes Jahr ist neues Stück geplant

Die plattdeutschen Theaterstücke präsentiert der Sprookverein Ohmen Hendrek in der Regel alle zwei bis drei Jahre. Die Aufführungen stießen in den vergangen Jahren auf wachsendes Interesse.

Für das nächste Jahr ist wieder in neues Stück geplant. Die Vorbereitungen laufen aber gerade erst an, sich dafür jetzt schon Karten sichern zu wollen, ergibt keinen Sinn. Nicht mal das Stück ist schon ausgesucht.