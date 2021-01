Volksbefragung aktuell nur am Telefon

Alpen/Rheinberg/Sonsbeck/Xanten Mikrozensus erhebt statistische Daten für NRW auch in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten.

Unter welchen Bedingungen leben die Menschen in NRW? Gerade in Corona-Zeiten ist dies eine von vielen interessanten Fragen zum Alltag der Bürger, dem der Mikrozensus auch in diesem noch jungen Jahr wieder auf den Grund gehen will. Im Laufe des Jahres werden auch in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten wieder eine Reihe von Haushalten befragt.

In Alpen und Rheinberg werden in diesem Monat jeweils acht Haushalte befragt, im Laufe des Jahres gibt es regelmäßig weitere Befragungen. Unter anderem sind im März 16 Haushalte in Xanten an der Reihe, in Rheinberg sind es gar 32. Insgesamt werden im gesamten Jahr in Alpen und Xanten jeweils zehn, in Rheinberg 88 Haushalte befragt, in Sonsbeck sind es, verteilt auf Januar (8), Februar (16) und Mai (8) nur 32 Haushalte, die Fragen mit statistischem Wert beantworten müssen.

Die Auswahl erfolgte rein zufällig nach bestimmten Vorgaben, erläuterte das Statistische Landesamt auf Anfrage unserer Redaktion. Es ist also gut möglich, dass es im Laufe des Jahres an der Haustür klingelt und dort ein sogenannter „Erhebungsbeauftragter“ steht. Das sind Mitarbeiter des Statistikamtes, die sich durch einen Ausweis legitimieren können. Um den Datenschutz und die statistische Geheimhaltung zu gewährleisten, sind die Mitarbeiter zur strikten Verschwiegenheit verpflichtet.

Keine Hausbesuche wegen Corona

Wegen der Corona-Beschränkungen gibt es momentan allerdings keine „Hausbesuche“. Vielmehr finden die Befragungen erst einmal telefonisch statt. Wie lange das so laufen wird, hänge von der Entwicklung der Pandemie ab, heißt es. Inzwischen ist es auch möglich, an der Befragung online teilzunehmen. Vor allem aus Reihen der FDP hatte es Protest am Verfahren gegeben. Seit dem vorigen Jahr ist es auch möglich, die Fragen im Internet online zu beantworten. „Wir merken deutlich, dass immer mehr Menschen diese Möglichkeit wählen“, sagt Claudia Key, Pressesprecherin beim Statistikamt IT NRW. Gerade jetzt in Corona-Zeiten werde davon immer häufiger Gebrauch gemacht.

Aber auch wer später nach den zu erwartenden Lockerungen einen Interviewer ins Haus lässt, könne sicher sein, dass sich dieser an Abstands- und Hygieneregeln hält. Eine weitere Alternative ist, sich den Fragebogen in den Briefkasten werfen zu lassen. Dann kann man ihn ausgefüllt zurückschicken. Nachteil: Das Porto müssen die Bürger selbst bezahlen.

Abgefragt werden persönliche Informationen unter anderem über Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Schulabschluss oder Erwerbstätigkeit.

Die Mitwirkung ist verpflichtend

Das Mitwirken an der Umfrage ist verpflichtend. Wer den Fragebogen ausfüllen muss, wird nach dem Zufallsprinzip bestimmt. Wer sich weigert, die Fragen zu beantworten, wird mehrfach dazu aufgefordert. Im Extremfall kann sogar ein Zwangsgeld verhängt werden, das sich nach dem Einkommen richtet. Der gesetzliche Zwang zur Teilnahme sei „erforderlich, um die wissenschaftlich notwendige Qualität und Genauigkeit der Ergebnisse zu erreichen“, heißt es.

Auch wer alt oder krank ist, sollte nach Möglichkeit trotzdem an der Befragung teilnehmen. „Denn es geht ja darum, einen Querschnitt der Gesellschaft zu bekommen. Würden Alte und Kranke nicht befragt, würde diese Gruppe komplett rausfallen“, erläutert Claudia Key. Es sei wichtig, einen generellen Überblick zu bekommen. Die Ergebnisse des Mikrozensus würden der Politik schließlich auch als Planungsgrundlage dienen.