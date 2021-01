Soziales Von der Arbeit junger Trauerbegleiter in Sonsbeck

Sonsbeck/Lüttingen Kathrin Schlaghecken und Daniel Zimmer sind für den Kinderhospizdienst tätig. Sie ermutigen andere, sich mit Trauer zu beschäftigen.

Sonsbeck/Lüttingen. Anneliese Schlaghecken vom ambulanten Hospizdienst der Malteser am Niederrhein hatte kürzlich einen Termin in Lüttingen. Die Sonsbeckerin war mit Lukas Ropprich und Tim Brunzel verabredet. Die beiden übergaben ihr von der Lüttinger Landjugend eine Spende in Höhe von 600 Euro. Mit dem Geld sollen Projekte von jungen Trauerbegleitern unterstützt werden, die ehrenamtlich Kinder sowie deren Familien auf dem letzten Weg begleiten.

Neun junge Freiwillige seit Anfang 2020 im Einsatz

„Darüber hinaus werden beispielsweise Schulbesuche unternommen, um mit Menschen über das Thema Tod zu sprechen und ihnen mögliche Ängste zu nehmen“, weiß Bunzel, Kassierer bei der Landjugend. Der 22-jährige Daniel Zimmer gehört zu den neun jungen Freiwilligen, die seit Anfang 2020 für den ambulanten Kinderhospizdienst der Malteser am Niederrhein (Goch-Uedem-Kalkar/Xanten-Sonsbeck) in der Trauerbegleitung tätig sind. „Wir haben einen ganz anderen Zugang zu den Kindern und Jugendlichen, weil wir nicht viel älter sind“, sagt der Student aus Essen, der in Sonsbeck aufgewachsen ist.

Vor etwas mehr als einem Jahr habe er an „einem Sensibilisierungskurs“ der Malteser teilgenommen, um die Grundlagen eines ehrenamtlichen Trauerbegleiters zu erhalten. Mit dem Thema Tod werde in seiner Familie offen umgegangen. Seine Mutter ist ebenfalls für den Hospizdienst tätig. „In meiner Generation wird das Sterben und die Trauer allerdings häufig tabuisiert.“

Zugang über gemeinsames Spielen erhalten

Bis vor einigen Wochen hatte Daniel Zimmer regelmäßig Kontakt zu einem Jugendlichen, dessen Vater an Krebs erkrankt war und schließlich starb. Anfänglich, ein halbes Jahr zuvor, sei der Jugendliche sehr zurückhaltend gewesen. „Übers Spielen an der Playstation haben wir uns näher kennengelernt.“ Später trafen sich die beiden, fuhren öfter gemeinsam Fahrrad.

„Wir haben über alles gequatscht, nicht nur darüber, wie man den Verlust eines geliebten Angehörigen verarbeitet, sondern auch über die alltäglichen Dinge. Er sollte die schönen Erinnerungen an seinen Vater sammeln und verfestigen“, meint der 22-Jährige, der an der Uni Duisburg-Essen „Soziale Arbeit“ studiert. Die Familie des Jungen hatte übers Büro des Hospizdienstes in Uedem Hilfe angefragt. „Nach dem Erstkontakt wurde ich dann informiert.“

Daniel Zimmer und die acht anderen Trauerbegleiter hatten sich während ihrer Fortbildung überlegt, wie sie mit anderen jungen Leuten ganz ungezwungen über Sterben, Tod oder Trauer ins Gespräch kommen können. Sie entwickelten ein eigenes Konzept und nannten es „Pizza trifft Hospiz“. „Wir haben gemerkt, dass sich unsere Freunde und Bekannte sehr wohl für diese Themen interessieren.

In lockerer Runde ins Gespräch kommen

Die Hospizler nahmen sich vor, gezielt Jugendgruppen zu kontaktieren und Treffen zu vereinbaren, zu denen sie Pizza mitbringen. Daniel Zimmer: „Beim Essen in lockerer Runde lässt es sich leichter reden.“ Allerdings kam auch ihnen Corona dazwischen, so dass es nicht viele Verabredungen gab. „Die wollen wir aber 2021 nachholen.“

Die Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen haben auch die ehrenamtliche Trauerarbeit von Kathrin Schlaghecken erschwert. Die 22-jährige Frau aus Menzelen begleitete unter anderem im vergangenen Jahr ein Schulkind, das ein Elternteil verloren hatte. „Wegen Corona haben wir mehr Zeit draußen verbracht und Ausflüge unternommen.“

In ihrem Beruf als Heilerziehungspflegerin werde sie ebenfalls mit dem Tod konfrontiert. Kathrin Schlaghecken sieht sich als Multiplikatorin, die es über ihre Tätigkeit bei den Maltesern gerade jungen Menschen leichter machen möchte, sich offen mit Themen rund ums Sterben zu beschäftigen. „Das betrifft uns schließlich alle. Ich will versuchen, zu sensibilisieren und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.“

Respekt vor der Arbeit

Tim Brunzel von der Lüttinger Landjugend hat höchsten Respekt vor der Arbeit junger Trauerbegleiter wie Kathrin Schlaghecken oder Daniel Zimmer. Das geht auch Georg Schulz von der Dorfwerkstatt so. Er hatte der Landjugend den Tipp gegeben, ein Hilfsprojekt in der Umgebung finanziell zu unterstützen.

Die Dorfwerkstatt hatte vom Rheinberger Unternehmer Oliver Rettig eine Spende in Höhe von 1000 Euro erhalten, die Schulz an die Landjugend weiterreichte: „Seit der Gründung im Sommer 2018 haben die Mitglieder schon einige tolle Sachen auf die Beine gestellt. Und wenn Arbeiten im Dorf anstehen, ist die Landjugend immer dabei.“

Anneliese Schlaghecken freut sich riesig über die Spende. Von den 600 Euro sollen Anschauungsmaterial fürs Projekt „Pizza trifft Hospiz“ angeschafft, Ausflüge für Kinder, deren Eltern oder Geschwister bald sterben oder gestorben sind, bezahlt oder Bastelsachen und Geburtstagsgeschenke für die Betroffenen gekauft werden. „Es tut den Kindern gut, wenn sie aus ihrem Alltag geholt werden“, weiß Anneliese Schlaghecken.