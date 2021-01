Vorwärts auf dem Weg zur digitalen Schule in Alpen

Alpen. 165 neue iPads für Schüler der drei Alpener Schulen verlassen in diesen Tagen das Rathaus und könnten für Unterricht eingesetzt werden

Die Schulen sind gerade nahezu menschenleer. Unterricht ist nur auf Distanz möglich. Bis Mitte Februar. Mindestens. Das klappt einigermaßen. Voraussetzung: Die Infrastruktur muss stimmen. Alpen ist da recht gut aufgestellt. Die Basis steht. Alle drei Schulen hängen am schnellen Netz. W-Lan leuchtet bis in den letzten Winkel, und die bereits im Sommer bestellten 165 iPads für Schüler der Grundschulen in Alpen, Menzelen und Veen sowie der Sekundarschule sind unmittelbar vor Weihnachten im Rathaus eingetroffen. Die IT-Abteilung ist seither emsig dabei, alle Geräte für den schulischen Einsatz zu konfigurieren. In diesen Tagen werden sie ausgeliefert und können in Betrieb genommen werden, sagt IT-Mann Marco Schinköthe.

Da die meisten weiter vorerst zu Hause lernen, werden die ersten Tablets wohl lediglich von den Schülern genutzt, die die Notbetreuung besuchen oder von den wenigen, die zu Hause ohne eigenes Gerät sonst von der Online-Schule abgehängt wären. Bis es aber so weit ist, hat Marco Waagemanns in der IT-Abteilung noch jede Menge zu tun. „Er macht seit Wochen nichts anderes, als sich darum zu kümmern, dass Homeschooling möglichst reibungslos funktioniert“, sagt Schinköthe. Der Job hat, wen wundert’s, einen englischen Namen: „mobil divice management“.

Zunächst müssen die für den Unterricht in der jeweiligen Altersklasse unverzichtbaren Apps aufgespielt und störende Anwendungen gesperrt werden. Wenn das alles steht, meldet sich jeder Schüler über seine Apple-ID und sein Passwort an. Alle Geräte laufen dann über einen Server im Rathaus, so dass jedes Tablet die Schule, die Klasse und den Lehrer erkennt. Mit der Anmeldung betritt jeder Schüler seine digitale Schule. Die Weg dahin ist vorgezeichnet.

„Hoffentlich gelingt es uns tatsächlich, alle Daten eines Schülers zu speichern, um die individuellen Lernfortschritte festzuhalten und daran anknüpfen zu können“, so Schinköthe. So wird das persönliche Tablet zum lernenden System. Der Datenschutz sei sichergestellt. Wenn ein Gerät zu einem anderen Schülern wechselt, wird das Profil des Vorgängers komplett gelöscht.

Auch digitaler Unterricht erlaube dem Lehrer, erzieherisch einzugreifen. „Wenn er feststellt, dass einzelne Kinder unaufmerksam sind und abdriften, kann er einzelne Anwendungen oder auch das ganze Schülergerät vorübergehend sperren“, so der IT-Fachmann, der mit dem technischen Stand auf dem Weg zur digitalen Schule schon „sehr zufrieden“ ist.

Die pädagogisch-didaktische Seite werde in Alpen maßgeblich von Frauke Hegmanns, Lehrerin an der Grundschule Zum Wald, betreut. Sie betreue als gut qualifizierte Medienberaterin auch die Kollegien an den anderen Schulen. Das laufe anscheinend recht komplikationslos, so Schinköthe. „Bei uns sind noch keine Probleme angekommen.“

Wenn die Geräte jetzt das Rathaus verlassen und an die Schulen gehen, haben die IT’ler ihre Hausaufgaben noch längst nicht erledigt. Denn es stehen noch 58 Tablets aus der Sammelbestellung aus. Dabei handelt es sich um Geräte, die Eltern der Schüler der Klassen zwei der Grundschulen und der Fünfer in der Sekundarschule privat geordert haben und die mit je 100 Euro aus dem Gemeindesäckel bezuschusst werden. Die Lieferung wird in Kürze erwartet. Wann genau die kommen, weiß kein Mensch. „Der Markt ist unter Druck, alle wollen Tablets“, so Schinköthe. Knapp 40 weitere Geräte hätten Familien selbst geordert, die ebenfalls 100 Euro von der Kommune beantragt hätten.

Und dann wird noch der Beschluss des Rates umgesetzt, die Beschränkung auf die Klassen 2 und 5 aufzuheben, sondern allen Schülern das Angebot zu machen, 100 Euro zu kassieren, wenn sie sich ein iPad zulegen. Am Ende wären alle 900 Schüler in Alpen mit einem eigenen iPad versorgt und annähernd gleiche Verhältnisse hergestellt – jedenfalls von der technischen Seite her.