Weitere Windräder sind im Anflug auf Alpen

Alpen. Es ist ein Thema, das die Gemeinde schon viele Jahre beschäftigt: Windkraft. Und auch aktuell: Denn ein Investor will weitere Windräder errichten. Mit der Ausweisung von sogenannten Konzentrationszonen steuern Rat und Verwaltung dem drohenden Wildwuchs von Windrädern entgegen. Die Gemeinde möchte nun solch eine neue Konzentrationszone im Bereich Winnenthal ausmachen. Die Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Alpen als Windeignungsgebiet ist daher Thema im morgigen Rat (18 Uhr, Pädagogisches Zentrum der Sekundarschule).

Der LVR äußerte Kritik

Es war kein leichter Weg bis zu diesem Etappenziel: Die Pläne einer neuen Ausweisung gerieten in der Vergangenheit ins Stocken – nicht zuletzt wegen des Seeadlers, der im Naturschutzgebiet Bislicher Insel erfolgreich brütet. Die neue potenzielle Konzentrationszone in Winnenthal liegt in seinem Flugradius. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) fertigte ein Gutachten für den Untersuchungskorridor an. Der Rechtsanwalt Dr. Felix Pauli kommt zu dem Ergebnis, dass die durchgeführten Untersuchungen eindeutig ausreichend seien, um die „artenschutzrechtlichen Belange bezüglich des Seeadlers im laufenden Flächennutzungsplanverfahren zu bewältigen.“

Auf Basis von Beobachtungen zu den Flugaktivitäten des Seeadlerpaares und der später hinzukommenden Jungadler sei festzustellen, dass die Hauptaktivitäten der Vögel im Bereich der Bislicher Insel liegen. Hier würden optimale Nahrungsbedingungen und Habitatqualitäten für den Seeadler bestehen. Beobachtungen von Flügen des Seeadlers im Bereich Winnenthal erfolgten an keinem der Beobachtungstage.

„Daher ist aufgrund der durchgeführten Kartierungen, der Gespräche mit den Fachbehörden, insbesondere der Vogelschutzwarte, sowie der wenigen Zufallsbeobachtungen Dritter kein erhöhtes Kollisionsrisiko für Seeadler durch eine Errichtung von Windenergieanlagen in der Potenzialfläche Winnenthal gegeben“, heißt es in der Stellungnahme des Rechtsanwaltes.

Bedenken seien pauschal unbegründet

Das Amt für Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) äußerte Kritik am Standort. Aufgrund archäologisch-bodendenkmalpflegerischer Recherche seien zwei Konfliktbereiche auszumachen. Melanie Eigen vom Institut für historische Kulturlandschafts- und Bodendenkmalpflege, „minerva X“ sieht das anders. Durch die Altgrabungsfläche der 1960er Jahre sei bereits eine Räumung großflächiger Bereiche innerhalb der geplanten Konzentrationszone erfolgt. „Die angeführten Bedenken des LVR hinsichtlich einer Zerstörung des archäologischen Bodenarchivs durch die Windenergieanlagen sind so pauschal unbegründet“, so Eigen.

Das sind aus Sicht von „Abo Wind“ gute Nachrichten. Der Wiesbadener Investor möchte fünf Windräder im Bereich Winnenthal errichten. Diese würden jährlich rund 63 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren – so viel verbrauchen etwa 18.500 Haushalte. Das spart den Ausstoß von etwa 42.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr ein. Die fünf Anlagen haben eine Nabenhöhe von jeweils 125 Metern. „Wir haben besonders leise Anlagen mit Nabenhöhen unterhalb der technisch Machbaren ausgewählt. Das verringert zwar den Ertrag, vermindert aber vor allem die Schall- und Schatten-Emissionen“, sagt Projektleiter Tobias Storcks. Nachts laufen die Anlagen im gedrosselten Betrieb, um die Beeinträchtigungen für die Anwohner möglichst gering zu halten.

Ausführlich informiert

Wenn alles nach Plan läuft, rechnet Storcks mit einer Inbetriebnahme des Windparks im Jahr 2022. Auf der Website www.windpark-alpen-winnenthal.de informiert Abo Wind ausführlich über sein Vorhaben.

„Wir befinden uns noch in einer recht frühen Phase des Projekts“, betont Storcks. „Gleichwohl ist es uns wichtig, die Bevölkerung jetzt schon zu informieren und Unsicherheiten gar nicht erst aufkommen zu lassen.“

Nicht begeistert von dem Vorhaben des Investors ist die Alpener FDP. „Mit den jetzt in Alpen befindlichen Windrädern“, so der FDP-Fraktionsvorsitzende Thomas Hommen, „haben diese neuen Anlagen nur wenig gemein. Sie werden doppelt so groß werden und sich deutlicher in die Landschaft schneiden.“

Nur unzulänglich kommuniziert

Zunächst geht es jedoch nur um die Auslage der Planungsunterlagen zur möglichen Stellungnahme der Bürger und die Abwägung der vorgebrachten Einwände. Hommen mahnt an dieser Stelle aber zu Bedacht: „Zu oft schon wurden in Alpen große Projekte nur unzulänglich den Bürgern kommuniziert. Zu groß war oft hinterher der Aufschrei der nicht oder nur unzulänglich einbezogenen und informierten Bürger“, sagt er. „Wir müssen früh im Verfahren – also jetzt und keinen Moment später – den Bürgern ganz genau darlegen, was wo geplant ist und wie sich das auf ihr zukünftiges Leben in Alpen auswirkt.“