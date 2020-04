Wirrwarr um die Zukunft der Messe Niederrhein

Rheinberg. Die Antik- und Trödelmärkte finden auch nach Corona nicht mehr in der Messe Niederrhein statt. Der Veranstalter spricht von einer Umnutzung.

Etwas überrascht war Inge Leibold schon, als sie vor Kurzem ihre Post öffnete. Sie erhielt ein Schreiben vom Veranstalter der Antik- und Trödelmärkte in der Messe Niederrhein, der ihr mitteilte, dass ihr Messestand ab sofort gekündigt sei. Betreiber des in der Regel einmal im Monat stattfinden Trödelmarktes in Rheinberg, ist die Firma „Junge Märkte“ aus Baersweiler. Seit vielen Jahren verkauft die Rheinbergerin ihre Antiquitäten auf dem Markt. Und es lief. „Es waren jedes Mal bestimmt 200 bis 300 Aussteller dabei. Das Verhältnis zwischen dem Veranstalter und uns Händlern war auch richtig gut“, sagte sie. Umso irritierter war Leibold über die plötzliche Kündigung. „Ich habe dann mit anderen Ausstellern des Marktes gesprochen. Sie haben das gleiche Schreiben erhalten.“

Der Grund für die einheitliche Kündigung: Die Messehallen stünden für Messen und Märkte zukünftig nicht mehr zur Verfügung und sollen anderweitig genutzt werden, heißt es in dem Brief des Veranstalters. „Davon haben wir Aussteller bisher aber gar nichts gehört. Auch in Rheinberg wusste niemand etwas davon“, erklärte Leibold verwundert. „Oder hat sich nur unser Messeveranstalter mit der Rheinberger Messe überworfen?“, fragt sie sich. Auf der Internetseite der Messe Niederrhein sind weiterhin alle Veranstaltungen für das laufende Jahr ausgeschrieben – auch die Antik- und Trödelmärkte bis zum 13. Dezember 2020. Die Messe Niederrhein wollte kein offizielles Statement zu einer möglichen Umnutzung abgegeben.

Aus einer verlässlichen, der NRZ bekannten Quelle, wurde der Redaktion bestätigt, dass der Messebetrieb in der zweiten Jahreshälfte fortgesetzt werden soll. Man hoffe in Anbetracht der Corona-Krise auf ein bisschen Normalität, um die Veranstaltungen wieder aufnehmen zu können, heißt es. Ob, und wenn ja, in welcher Form, der Messebetrieb 2021 generell weitergeht, darüber würden noch keine genauen Informationen vorliegen. Die Info, dass die Antik- und Trödelmärkte bereits ab sofort nicht mehr stattfinden würden, stimme.

Das Standgeld von 68 Euro pro Trödelmarkt hat Inge Leibold schon im Voraus bezahlt. Auch für den im März aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallenen Markt. „Mir geht es in erster Linie nicht um das Geld, ich würde lieber weitermachen. Es wäre schon sehr schade für Rheinberg, wenn der komplette Messebetrieb eingestellt werden würde.“

Büros und Callcenter sindderzeit geschlossen

Über das plötzliche Ende der Antik- und Trödelmärkte in Rheinberg war seitens des Veranstalters „Junge Märkte“ keine Auskunft zu erhalten. Während der Corona-Krise sind alle Büros und Callcenter geschlossen. Ein Mailbox-Ansage erklärt, dass bis auf Weiteres zum Schutz aller Mitarbeiter, Aussteller und Besucher alle Veranstaltungen abgesagt sind. Die Standgelder für ausgefallene Märkte aufgrund der Corona-Krise sollen den Ausstellern gutgeschrieben werden, heißt es.

Wenn dem Unternehmen verlässliche Infos zur Wiederaufnahme der Veranstaltungen von den Behörden vorliegen, würde man die Beteiligten informieren.

Für Rheinberg gilt das vermutlich wirklich nicht mehr: Auf der Homepage von „Junge Märkte“ wird Rheinberg als Standort bereits nicht mehr gelistet.