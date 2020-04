Xanten: „Einkaufen ist wie ein Gang übers Minenfeld“

Eigentlich, sagt Beatrix D., sei sie nicht auf den Mund gefallen, aber das, was ihr am Dienstag auf dem Lidl-Parkplatz in Xanten widerfahren ist, verschlug ihr ganz und gar die Sprache. Wie jede Woche hatte sie vor dem Supermarkt Mundschutz und Handschuhe übergezogen. Sie trägt diese Schutzkleidung nicht aus einer Hysterie heraus, nicht für sich selbst, sondern aus Angst um ihre Tochter. Denn überträgt sie den Erreger SARS-CoV-2 auf Lea* (Name geändert), könnte das tödlich für sie enden.

Als Beatrix D. sich in Richtung der Einkaufswägen bewegte, sprang plötzlich vor ihr eine Frau mittleren Alters aus einem Auto. „Sie hustete mir mit voller Absicht ins Gesicht, schrie ‚Coronaaa!‘ und stieg wieder ins Auto zu ihrem Mann. Die beiden haben sich weggeschmissen vor Lachen.“ Auch dann noch, nachdem Beatrix D. die selbsternannten Scherzbolde auf ihre besondere Notlage aufmerksam machte. „Man fühlt sich in dem Moment wie ausgezogen. Ich war total fertig, wollte nur noch meine Sachen loswerden. Viele meinen offenbar, das alles gerade ist ein großes Spiel.“

Eine seltene Nervenkrankheit

Für ihre Tochter Lea ist es jedenfalls kein Spiel. Sie ist unheilbar krank, leidet an einer seltenen degenerativen Nervenkrankheit. Nach und nach wird ihr Körper schwächer. Mit der Zeit musste sie deshalb lernen, auf Dinge zu verzichten, die sie liebgewonnen hatte. Wie das Handballspielen. Heute sitzt die Jugendliche im Rollstuhl, muss Orthesen tragen, weil ihre Füße sich nach innen biegen. Schmerzen, gegen die nur Ablenkung hilft, begleiten ihr tägliches Leben. Trotzdem lässt sie sich nicht unterkriegen: „Sie ist eine Frohnatur, strahlt pure Lebensfreude aus“, beschreibt die Mutter ihr Wesen.

Durch das grassierende Coronavirus ist Lea besonders gefährdet, sie gehört zur Risikogruppe, aufgrund ihrer Krankheit ist das Immunsystem dauerhaft geschwächt. Gewöhnlich engagiert sie sich in der Evangelischen Kirchengemeinde oder arbeitet in der Behindertenwerkstatt. Doch sie muss nun zu Hause bleiben. Und auch wenn ihre Mutter ihr attestiert, mit der Situation positiv und gelassen umzugehen, „vermisst sie natürlich ihr ganzes Leben im Moment“.

Total einkaserniert

Bereits vor vier Wochen hatte die Familie sich selbst in Quarantäne begeben, um Lea nicht zu gefährden. Beatrix D., familienrechtliche Gutachterin für die Justiz, arbeitet genauso von zu Hause aus wie ihr Ehemann, der für eine Fensterbaufirma tätig ist. Auch der Sohn, der sich ehrenamtlich als Rettungssanitäter engagiert, lässt das gerade lieber bleiben. Der Alltag sei trostlos: Einmal die Woche zum Einkaufen fahren, hin und wieder ein kleiner Spaziergang gemeinsam mit Lea, das war’s. „Wir sind hier total einkaserniert, es darf gerade niemand rein und niemand raus“, sagt die promovierte Sozialpädagogin.

Gewöhnlich geht es für Lea regelmäßig ins Kinderhospiz nach Düsseldorf, wo sie medizinisch, psychologisch und pädagogisch betreut wird und wo sie Freunde hat. Darauf muss sie verzichten. Auch, weil Beatrix D. einräumt, dass Alleinerziehende mit schwerkranken Kindern die Hilfe nun eher bräuchten. Aber ebenso wegen des Ansteckungsrisikos. Der ambulante Kinderhospizdienst der Malteser darf sie genauso wie der eigentlich dringend benötigte Physiotherapeut nicht besuchen. Beatrix D. hat alle Termine abgesagt. Freunde oder Großeltern kann die Familie gerade nicht sehen. „Wir mussten unser ganzes Leben runterfahren. Das ist sehr bedrückend, aber nicht zu ändern.“

Bei der Polizei melden

Normalerweise bilden diese Menschen das Netzwerk, das dabei helfe, Lea zu betreuen. Sie habe auch mal schlechtere Tage, an denen es viel Kraft koste, sich um sie zu kümmern, und es helfe, entlastet zu werden, sagt Beatrix D. „Trotzdem kriegen wir das mit der Pflege aktuell gut gestemmt.“ Es sei eher die Angst um Lea, die ihr zu schaffen mache, und die Sorge davor, dass einmal der Tag komme, an dem Lea eben nicht mehr gelassen mit der Situation umgehe.

Zusätzlich verunsichere sie die „mangelhafte Informationspolitik“ des Kreises Wesel zur aktuellen Gefahrenlage, der Kreis Kleve informiere seine Bürger deutlich besser. „Es wird uns vorgeheuchelt, wir hätten kaum Erkrankte. Ich will nicht wissen, wie viele Fälle wir hier tatsächlich haben.“ Sie rechnet bald mit einem „bösen Erwachen“, wenn die Intensivstationen in den Krankenhäusern überfüllt seien. „Wir sind noch am Anfang, die Welle kommt erst noch.“ Wenn man davon ausgehen müsse, dass viele Infizierte wegen unzureichender Tests, sich frei bewegen, gleiche das Einkaufen für sie einem Gang „übers Minenfeld“, man sei darauf angewiesen, dass andere die Regeln befolgen.

Etwas Positives abgewinnen

Und das unsägliche Paar vom Supermarkt-Parkplatz? Beatrix D. hatte ihr Handy nicht dabei, konnte sich erst von zu Hause aus bei der Polizei melden. Doch die könne nur etwas tun, wenn sie in der Situation gerufen werde, so die Aussage der Beamten. „Ich bin immer noch fassungslos und habe die Nacht danach kaum geschlafen“, sagt Beatrix D. „Ich versuche gut gestimmt durch diese schwere Phase zu kommen, aber solche Erlebnisse erwürgen mich.“ Dennoch gewinnt sie der Corona-Krise etwas Positives ab: „Meine Oma pflegte zu sagen: Wenn es den Menschen zu gut geht, muss erst ein Krieg kommen, damit sie wieder zusammenrücken.“