Xanten: Feuerwehr löscht brennendes Feld

Xanten. In Xanten hat es am Dienstag auf einem Feld gebrannt. Das Feuer drohte auf ein Wohngrundstück überzugreifen.

Brennendes Gras und Stroh sorgte für einen Feuerwehreinsatz am Dienstagnachmittag in Xanten. Mit dem Stichwort „Gras- und Strohbrand“ wurden die Löschzüge Xanten-Nord und Xanten-Mitte am Dienstag um 16.22 Uhr zur Appeldorner Straße in Xanten-Vynen gerufen.

Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung erkennbar. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich ein Feld entzündet hatte, auf dem aktuell Erntearbeiten stattfanden. Das Feuer drohte auf ein angrenzendes Wohngrundstück überzugreifen.

Erster Einsatz für neues Tanklöschfahrzeug

Durch den konnte das Feuer schnell abgelöscht und ein Übergreifen auf weitere Bereiche verhindert werden. Parallel zum Löschangriff wurden die landwirtschaftlichen Fahrzeuge auf etwaige Beschädigungen oder Schwelbrände überprüft. Hier konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden.

Bei den Nachlöscharbeiten konnte das neu beschaffte Tanklöschfahrzeug mit 4000 Liter fassendem Wassertank erstmals eingesetzt werden. Durch eine am Fahrzeug angebrachte Vorrichtung konnte der Brandbereich während der Fahrt gewässert werden, sodass einer Wiederentzündung vorgebeugt wurde.

Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. (red)