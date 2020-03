Xantener Gastronomin: „Jetzt starten wir wieder bei Null“

Wegen Corona stehen Unternehmer und Mitarbeiter vor existenziellen Fragen. So Gabi Völlings, die in Xanten das Restaurant Petersilchen betreibt.

Xanten. Am Mittwoch hat Gabi Völlings ihre Mitarbeiter informiert. „Vorher habe ich zwei Tage lang nicht geschlafen“, berichtet sie. „Wegen der Verantwortung, die ich für mein Team habe.“ Fünf Menschen arbeiten in Vollzeit für sie, einer in Teilzeit. Es geht also nicht nur um ihre eigene Existenz, wenn sie ihr Restaurant schließen muss, es hängen mehrere Leben daran. Und seit Mittwoch bleibt das Petersilchen an der Klever Straße in Xanten bis auf Weiteres geschlossen. Wegen der Corona-Pandemie und den Vorschriften, die der Staat erlassen hat, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen.

Zum Beispiel dürfen Restaurants nur noch bis 15 Uhr öffnen. Das Petersilchen hatte aber lediglich an drei von sieben Tagen überhaupt schon mittags geöffnet. Das Hauptgeschäft des Restaurants läuft am Abend. Deshalb ruht der Betrieb jetzt ganz, weil sich ein paar Stunden am Mittag nicht lohnen. „Am Sonntag kam das letzte Mal Geld in die Kasse“, sagt Völlings. „Jetzt fließt kein Cent mehr.“

„Sie stehen zu mir“

Aber sie hat weiter ihre Ausgaben. Miete, Strom, Nebenkosten. Nur für die Löhne wird es wohl eine Lösung geben: Völlings will für ihr Team Kurzarbeitergeld beantragen, und ihre Mitarbeiter tragen diese Lösung mit. „Sie stehen zu mir.“

Das Kurzarbeitergeld ist eine der Möglichkeiten, mit denen der Staat den Unternehmen helfen will – und viele Betriebe, vom Café über das Modegeschäft bis hin zum Restaurant, stehen vor existenziellen Fragen. Über das Kurzarbeitergeld übernimmt der Staat grundsätzlich 60 Prozent des Netto-Entgelts. Völlings’ Mitarbeiter bekommen also Geld – sie müssen in den nächsten Wochen aber mit weniger auskommen. Dafür behalten sie ihren Job. Und Völlings muss niemanden entlassen.

„Ich kann meine Crew halten.“ Jedoch muss sie erst einmal in Vorleistung gehen, bis das Kurzarbeitergeld bewilligt ist. Deshalb hofft sie auf ein zinsloses Darlehen. Das ist eine weitere Maßnahme des Staates, um der Wirtschaft zu helfen.

Aber bei aller Unterstützung: Völlings’ Verluste werden dadurch nicht ausgeglichen, sondern nur reduziert. Ohne Kurzarbeitergeld hätte sie in den nächsten Wochen vermutlich Ausgaben in Höhe von mehr als 70.000 Euro, schätzt sie. Mit Kurzarbeitergeld werden es vielleicht 30.000 Euro sein – je nachdem, wie lange sie das Petersilchen schließen muss. „Keiner weiß, wie lange es dauern wird.“ Die 62-Jährige fühlt sich an das Jahr 1986 erinnert. Damals musste sie ihr Restaurant in Geldern schließen, weil in Tschernobyl in der damaligen Sowjetunion in einem Kernkraftwerk ein Reaktor explodiert war, und auch in Deutschland die Angst vor den gesundheitlichen Folgen groß war. „Ich hatte monatelang Einbußen.“ Sie hat diese Zeit überstanden – „aber es war bitter“.

Geld leihen

Vor acht Jahren hat sie ihr Peter­silchen in Xanten eröffnet. Sie lieh sich 140.000 Euro, um das vegane Restaurant aufzubauen. „In diesem Jahr hätte ich es abbezahlt gehabt“, sagt Völlings. „Und jetzt kommt Corona.“ Sie muss jetzt von ihren Ersparnissen leben und sich wieder Geld leihen. Dabei lief es gerade so gut. Sogar aus Köln und Wuppertal kommen die Menschen zur ihr nach Xanten. „Wir haben uns einen Namen gemacht“ sagt Völlings. „Und jetzt starten wir wieder bei Null.“ So fühlt es sich an. Das zehrt an den Kräften. „Ich weiß doch, wie lange ich die Kredite wieder abbezahlen muss.“ Aber noch hat sie ihre Zuversicht nicht verloren. „Wenn Corona nicht zwei Jahre dauert, dann schaffen wir das hoffentlich auch.“