Verkehr Zweiter Anlauf fürs City-Verkehrskonzept in Rheinberg

Rheinberg. Grüne wollen das Thema City-Verkehr angehen. Von Sperrung des Holz- und Fischmarktes ist nicht direkt die Rede. Bürgerbefragung geplant

Dieses Thema sorgte vor eineinhalb Jahren ganz schön für Aufsehen: Die Durchfahrt am Holz- und Fischmarkt in der Innenstadt sollte für den Autoverkehr probeweise für sechs Monate oder ein ganzes Jahr gesperrt werden. Während die Grünen damit die Attraktivität und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt steigern wollten, befürchtete ein Großteil der Geschäftsleute, dass ein Fahrverbot weniger Kunden anlocke. Auch die Polizei riet von dieser Maßnahme dringend ab. Im Dezember 2019 beschloss der Rat schließlich, die Entscheidung zu vertagen und erst wieder aufzugreifen, wenn die Sanierung der Innenstadt abgeschlossen ist. Dann soll nicht nur die Politik reden, sondern auch die Bürger mit einbezogen werden.

Nun befindet sich die Sanierung im Bereich Gelderstraße so langsam auf der Zielgeraden. Für die Grünen ein Anlass, einen Antrag an den Ausschuss und den Rat zu stellen. Ihr Vorschlag: Die Verwaltung soll eine Entscheidung über ein entsprechendes Verkehrskonzept und eine Bürgerinformation- und -befragung vorbereiten. „Wir wollen den Lärmschutz, geringere Emissionen und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer mit dem zukünftigen Verkehrskonzept voranbringen“, erklärt der stellvertretende Grünen-Sprecher Jürgen Bartsch. Damit sollen positive Impulse für den Einzelhandel, die Gastronomie und für den Tourismus gesetzt und die gesamte Identifikation mit der Stadt gestärkt werden, so die Grünen.

Konkrete Maßnahmen schlägt die Fraktion in ihrem Antrag noch nicht vor, sie führt nur mögliche Ideen und Anregungen auf. Da wäre zum Beispiel die Verkehrsberuhigung des Durchfahrtsbereichs am Holz- und Fischmarkt mit einer (zeitweisen) Sperrung oder alternativen Möglichkeiten, wie absenkbare Poller oder einer „Anlieger frei“-Zone. Fritz Ettwig, Sachkundiger Bürger der Grünen, erinnerte daran, dass es trotz der Umgehungsstraße L137 und den Wallstraßen bisher kaum gelungen sei, den motorisierten Verkehr aus der Innenstadt herauszuhalten. „Viele nutzen die Orsoyer Straße und die Rheinstraße als Abkürzung und fahren mit erhöhter Geschwindigkeit.“

Busverkehr auf die Wälle auslagern?

Überlegt werden sollte auch, ob der Busverkehr weiterhin direkt am Alten Rathaus vorbei gelenkt werden müsse, oder ob er teilweise oder komplett auf die Wälle ausgelagert werden könnte. Die Grünen könnten sich zudem vorstellen – bis auf die Gelderstraße – alle Straßen im Innenstadtbereich für Radfahrer freizugeben. Egal, wie das Verkehrskonzept aussehen werde: Alle Geschäfte, Restaurants und sonstige Anlaufadressen sollen problemlos erreichbar bleiben, betonen die Grünen. An oberster Stelle stehe nun die Bürgerbeteiligung. Ohne diese, solle keine Entscheidung getroffen werden.

„Die Meinung der Bürger ist uns sehr wichtig. Wir wollen sie in den Prozess miteinbeziehen. Vielleicht entstehen dabei auch neue Erkenntnisse und Ansichten“, sagt Grünen-Ratsherr Kenneth Simon. Idealerweise wäre dafür natürlich eine Veranstaltung in der Stadthalle. „Wahrscheinlich wird diese coronabedingt allerdings nicht durchführbar sein, deshalb würden wir auch auf eine Online-Befragung oder eine Videokonferenz mit den Bürgern setzen.“ Ob analog oder digital: Die Grünen wollen das Verkehrskonzept nicht mehr auf die lange Bank schieben.