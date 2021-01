Kommentar Schulessen in Herne: Ein Mensakonzept muss endlich her

Herne. Die Stadt Herne hat einen Bericht über die Akzeptanz des Schulessens vorgelegt. Dazu ein Kommentar von Michael Muscheid.

Die Unterschiede sind riesig: Warum essen am Otto-Hahn-Gymnasium nur 0,4 Prozent der Schüler in der Mensa, am Gymnasium Wanne aber 35 Prozent? Es wird höchste Zeit, dass ein Mensakonzept erarbeitet wird, um das Schulessen da zu stärken, wo es nötig ist - also an fast allen weiterführenden Schulen.

Gutes Essen an der Schule, das ist längst klar, ist wichtig. Schüler lernen, was gesundes Essen ausmacht, sie ernähren sich ausgewogen, erhalten das an Nährstoffen, was sie brauchen, und sind konzentrierter. Wichtig ist nun, dass überall das Richtige auf den Tisch kommt. Essen muss schmecken. Sonst greifen die Schüler mittags weiter zu Döner oder Pommes.

