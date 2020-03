„Nicht nachgedacht“, so das Fazit der Polizei über die jungen Frauen.

Unfall 17-Jährige übt in Kreuztal Fahren und fährt gegen Schule

Kreuztal. Freundin (19) überlässt 17-Jähriger auf Schulhof des Gymnasiums Kreuztal das Steuer. „Fahrzeug starten klappt. Losfahren auch“, so die Polizei.

Eine 19-Jährige hat zu Fahrübungen ihren Wagen am Sonntag einer 17-Jährigen überlassen – die verlor prompt die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen die Hauswand einer Schule.

„Das war keine gute Idee“, teilt die Polizei am Montag mit: Am Sonntag, 15. März, gegen 15 Uhr war die 19-Jährige mit ihrem VW Polo auf den Schulhof des städtischen Gymnasiums in Kreuztal gefahren und hatte verschiedene Fahrmanöver geübt.

Auf dem Beifahrersitz saß ihre 17-jährige Freundin. Um das Anfahren zu üben, tauschten die beiden jungen Frauen die Plätze. „Fahrzeug starten klappt. Losfahren auch. Dann verliert die 17-Jährige die Kontrolle über den Polo und kracht gegen die Hauswand des Schulgebäudes“, schreibt die Polizei.

5000 Euro Schaden am Gymnasium Kreuztal

Beide Frauen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Der Polo war nach dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei rund 5000 Euro. Am Gebäude entstand ein geschätzter Schaden von ebenfalls 5000 Euro.

Auf dem Schulhof befanden sich zum Unfallzeitpunkt noch andere Personen, darunter auch ein Vater mit seiner Tochter, die Fahrradfahren übte. „Die beiden jungen Frauen haben nicht wirklich über ihr Tun nachgedacht“, so die Polizei.

