28. Siegener Hochzeitsmesse: Alles für den perfekten Tag

Wenn der so genannte schönste Tag im Leben ansteht, soll alles stimmen: Die Location, das Kleid, die Frisur, das Essen, die Deko, die Einladungskarten. Die 28. Siegener Hochzeits- und Festmesse in der Siegerlandhalle bot den Besucherinnen und Besuchern am Wochenende auf rund 4000 Quadratmetern einen Komplettüberblick.

„Es muss nicht immer online sein“, betont Bürgermeister Steffen Mues in seiner Eröffnungsrede. Gerade in Zeiten von Internet-Versandhäusern sei eine solche Veranstaltung eine tolle Chance für Unternehmen und Anbieter aus der Region, viele Menschen von ihren Produkten und Dienstleistungen zu überzeugen. Der Vorteil für die Zielgruppe ist, dass sie sich nicht alles einzeln online zusammensuchen muss, sondern kompakt an einem Ort mit verschiedenesten Angeboten und Ideen in Kontakt kommen und sich unmittelbare Eindrücke verschaffen kann. Davon machten viele junge Brautpaare am Wochenende regen Gebrauch.

Einfach süß: Die BVB-Hochzeitstorte. Foto: Nina Hoffmann

Star-Wars-Torte und Ring-Generator

Dabei konnten sie sich ein Bild über aktuelle Hochzeitstrends vor allem in den Bereichen Mode und Beauty mache: Star-Wars- und Fußball-Hochzeitstorten, echte Rosen, die nie verwelken, ein Trauring-Generator, mit dem sich per Bildschirm individuelle Eheringe gestalten lassen, eine Fotobox für Selfies – die Liste der Möglichkeiten ist lang. Und es können ganz nebenbei auch schon einmal Termine für Tanzkurse, Haarentfernung und Traugespräche vereinbart werden.

Siegerland Nachfrage kontinuierlich gestiegen Die Siegener Hochzeitsmesse wird seit 28 Jahren jährlich veranstaltet. Ganz zu Anfang war sie eine von nur fünf Hochzeitsmessen deutschlandweit. 1999 fand die Messe erstmals in der Siegerlandhalle statt, zunächst mit rund 30 Messeständen im Leonhard-Gläser-Saal. Mit einer wachsenden Zahl an Ausstellern und Besuchern kamen dann das Foyer, der Große Saal und Teile des Obergeschosses hinzu.

Im Hintergrund erklingen dazu sanfte Töne der Akustikband „Mille and More“ aus Hachenburg. Die Betreiber der 81 Messestände kommen größtenteils aus der unmittelbaren Region, aber auch aus Hessen und Rheinland-Pfalz, dem Sauerland, dem Westerwald und dem Raum Gummersbach. „Wir erwarten dieses Mal rund 2500 Besucher“, sagte Heike Achenbach, Messeleitung, zu Beginn. Diese Zahl sei in den vergangenen Jahren immer relativ konstant gewesen. Und nicht nur angehende Brautpaare würden die Messe besuchen: „Für Abiball, Konfirmation oder andere festliche Anlässe ist die Veranstaltung auch eine super Gelegenheit.“

Manchmal fließen Freudentränen

Die Grundstimmung sei immer gut, sagt Heike Achenbach weiter. „Hochzeit ist nun einmal ein sehr emotionales Thema. Da ist es gar nicht so selten, dass auch mal Tränen fließen.“ Freudentränen, versteht sich.

Es muss nicht immer der Klassiker in Weiß sein: Modenschau mit Hochzeitskleidern aus anderen Kulturen. Foto: Nina Hoffmann

Teil einer solchen Großveranstaltung ist natürlich ein liebevoll gestaltetes Bühnenprogramm. Der Beautysalon Jasmin Shams aus Buschhütten bringt dem Publikum andere Kulturen nah und präsentiert neben dem in Deutschland traditionellen weißen Hochzeitskleid Brautmode aus Afghanistan, Marokko und Indien. Der Siegener DJ Marcus Nauroth gibt Tipps und Anregungen für die perfekte Hochzeitsfeier. Und in der „Fashion & Styling“-Modenschau werden mit unterhaltsamen Choreografien die neuesten Trends und Kollektionen gezeigt.

Auch prominente Gäste sind bei dem Spektakel dabei: Die Langstreckenläuferin und vielfache deutsche Meisterin aus Siegen Sabrina Mockenhaupt-Gregor – unter anderem auch bekannt aus der RTL-Show „Let’s Dance“ – erzählt von ihrer eigenen Traumhochzeit.

