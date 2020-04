43-jähriger Mann vor einen Haus im Wald bei Siegen erstochen

Siegen. Ein Mann ist in einem Wald durch Stichverletzungen tödlich verletzt worden. Nach Fahndung per Helikopter wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Ein 43 Jahre alter Mann ist in einem Wald bei Siegen erstochen worden. Die Tat ereignete sich am Donnerstagabend in Wilnsdorf (Kreis Siegen-Wittgenstein) vor einem im Wald stehenden Haus, wie ein Polizeisprecher sagte. Etwa eine halbe Stunde später sei ein Tatverdächtiger im Forst festgenommen worden.

Zuvor war unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm gefahndet worden, so die Polizei. Hintergründe und Tatablauf sind demnach noch unklar. (dpa)