Allenbacher Wettermessung: Seit einem Montag fast kein Regen

Der Winter 2019/20 mit den Monaten Dezember, Januar und Februar hatte in Allenbach eine Mitteltemperatur von +3,3°C und war somit rund 2,4°C wärmer als im 30-jährigen Durchschnitt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der Winter: Überdurchschnittlich warm

„In den letzten Jahren hatten wir öfters milde Winter“, erinnert Werner Moll, der in Allenbach eine private Wetterbeobachtungsstation betreibt. So betrugen die Mitteltemperaturen im Winter 2015/16 +3,4°C, 2013/14 +3,5°C und 2006/07, der der mildeste Winter seit Aufzeichnungsbeginn mit einem Temperaturmittel sogar +4,1°C.

Der zuletzt deutlich messbar zu kalte Winter war im Jahr 2009/10 mit einer Mitteltemperatur von -0,9°C und einer maximalen Schneehöhe von 59 Zentimetern. An 69 Tagen jenes Winters lag eine Schneedecke im Ferndorftal in Allenbach. Die kältesten Winter seit 1984 waren 1984/85 mit einer Mitteltemperatur von -2°C, 1995/96 mit -1,7°C sowie 1986/87mit einer Mitteltemperatur von -1,5°C.

Die Temperaturextreme im jetzigen Winter lagen zwischen -7,4°C am 22. Januar und +15,2°C am 16. Februar. Die Anzahl der Frosttage für die drei Wintermonate lag bei nur 33. In einem durchschnittlichen Winter sind 54 Frosttage zu erwarten. An nur einem Tag lag auch tagsüber die Temperatur unter 0. Normal sind 14 solcher Tage zu erwarten. Auch die Schneemenge des vergangenen Winters spricht für einen milden Winter. Die höchste Schneedecke wurde am Vormittag des 26. Februar mit nur 5 cm gemessen. Überhaupt lag nur an vier Tagen im Winter zum morgendlichen Ablesetermin eine Schneedecke.

Nach den trockenen Sommern 2018 und 2019 gab es nun im vergangenen Winter immerhin 450 l/m² Niederschlag. Im langjährigen Durchschnitt sind nur 374 l/m² für die Zeit Dezember, Januar und Februar zu erwarten.

Der März: ausgesprochen trocken

Mit einer Mitteltemperatur von +5,1°C war der März 1,2°C wärmer als im langjährigen Durchschnitt. Die Temperaturen schwankten zwischen -6,5°C am 30. März und +17,8°C am 28. März. Acht Frosttage wurden aufgezeichnet. Im ganzen Monat gab es keine geschlossene Schneedecke.

Mit 114 l/m² Niederschlag an 14 Tagen wurde der Normalwert von 97 l/m² etwas übertroffen. Seit dem 13. März bis zum 15. April, also gut einen Monat lang, sind nur 0,7 l/m² Niederschlag gefallen. Werner Moll: „Wer durch den Wald geht, der bemerkt, dass von der relativ großen Regenmenge des Winters in den oberen Erdschichten durch die erneute Trockenheit nichts mehr übrig geblieben ist.“

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.