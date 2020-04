Anleitung: Wie Sie aus einer Zeitung ein Osternest basteln

In der Bastelstube hat Inge Zöller schon alles vorbereitet. Flüssigkleber, ein Klammeraffe und Ausgaben der Westfalenpost und Westfälischen Rundschau liegen auf dem Tisch in der Mitte des Raumes, der, wie die Siegener Kunstpädagogin sagt, schon mehr als ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel hat. Ob er in dieser Zeit schon als Basteltisch benutzt wurde?

Bestimmt, denn normalerweise würde die Webmeisterin nun mit ihren Enkelkindern Eier bunt färben und sie würden gemeinsam Osterschmuck basteln. Doch der Ausflug zu den Großeltern fällt in diesem Jahr aus. Wegen der Corona-Pandemie gilt auch an diesem Wochenende weiter Kontaktverbot: „Das ist leider so“, sagt Inge Zöller. Nun sind es lange Telefonate, die sie mit ihren Enkeln führt.

Siegener Expertin mit langjähriger Erfahrung

Für die Siegener Kunstpädagogin ist das jedoch kein Grund, auf die traditionelle Oster-Dekoration zu verzichten. An diesem Tag zeigt sie mir – natürlich mit entsprechendem Sicherheitsabstand – wie ich mit wenig Aufwand schönen Osterschmuck basteln kann: „Ich habe mir überlegt, wie wir es zu der Zeit gemacht haben, als ich selbst noch ein Kind war. Da gab es den Bastelladen noch nicht.“ Also stellt sie mir Bastelanleitungen für ein Osternest und Osterhasen aus Zeitungspapier vor.

Meine Vorwarnung: zwei linke Hände habe ich nicht, dennoch brauche sie viel Geduld mit mir. Doch mit der langjährigen Erfahrung, die Inge Zöller mit ihren Schülern an der Jugendkunstschule gesammelt hat, sorgt sie von Anfang an für eine angenehme Atmosphäre: Denn perfekt müssen die Dekorationen nicht werden.

Das Zeitungs-Osternest

Fast eine gesamte Wochenendausgabe unserer Zeitung ist für das Osternest nötig. „Am besten, man nimmt zwei Zeitungen“, erzählt Inge Zöller. Zuerst teilt sie die Zeitung in acht Doppelseiten auf und faltet sie in der Mitte. An der entstandenen Mittellinie werden nun die Außenränder zweilagig gefaltet: „Immer vom Oberkörper weg zur Mitte“, erklärt mir Inge Zöller. Um einen stabilen Streifen zu bekommen, legt sie die gefaltete Doppelseite nun mittig zusammen. Jetzt bin ich dran. Die restlichen sieben Streifen falten wir gemeinsam.

Für den Boden des Korbs legt Inge Zöller nun die ersten vier Streifen als Fläche parallel zueinander aus, die anderen vier Streifen werden im Wechsel „über, unter, über, unter“ und anschließend „unter, über, unter, über“ eingewebt. Für mehr Stabilität sollten die Streifen aneinander festgeklebt werden. In der Zwischenzeit falte ich drei schmale Längsstreifen aus den restlichen Doppelseiten der Zeitung, um sie später als Seitenfläche des Korbs einzuweben. Dafür klappe ich die unten liegenden Streifen nach oben, um zwischen ihnen die drei schmalen Zeitungsstreifen zu ziehen.

Schritt für Schritt im Video

Für die Befestigung ist der Klammeraffe in diesem Fall das Allzweckgerät. „Ruhig mit voller Kraft draufhauen“, ermahnt mich Inge Zöller liebevoll. Das Osternest soll ja auch stabil stehen. Mit dem Klammeraffen befestigen wir abschließend noch die überliegenden Enden der Streifen, die ich zuvor mit großer Sorgfalt an die Seiten geklappt habe. Während ich bereits mit Stolz auf das gebastelte Osternest blicke, fehlt Inge Zöller noch eine Kleinigkeit. Denn die Klammern sollen nicht zu sehen sein, also flechten wir geschwind noch zwei Kordeln aus jeweils drei halben Einzelseiten. Die Außenstreifen werden dann immer mit dem mittleren Streifen gekreuzt. Abschließend werden die zwei Kordeln am oberen Rand des Osternests befestigt.

Wie Sie ein Osternest aus Zeitungspapier basteln Wie Sie ein Osternest aus Zeitungspapier basteln

Die Zeitungs-Osterhasen

Doch was wäre ein Osternest ohne die dazugehörigen Osterhasen und Eier? Dafür hat sich Inge Zöller eine weitere Idee ausgedacht: Aus zwei Eiern bastelt sie lustige Osterhasen. Zuvor müssen die Eier ausgepustet werden.

Ihr Tipp: Die Eier zunächst oben und unten mit einem Eierpicker einstechen und anschließend das Eidotter mit einer Rouladennadel verrühren und lockern – dann kann die Flüssigkeit besser aus dem Ei gepustet werden. „Ein bisschen Pustekraft braucht man aber auch“, sagt sie. Abschließend mit Wasser durchspülen.

Ohren für die Hasen

Ich kümmer mich nun um die Ohren der Hasen: Dafür nehme ich wieder eine Doppelseite Zeitungspapier und schneide einen geschwungenen Halbkreis aus, sodass mehrere herzförmige Schnipsel entstehen. Diese werden nun zusammengeklebt. „Es können auch Schlappohren werden“, sagt Inge Zöller mit einem Zwickern. Augen, Pupillen und die Barthaare sollten am besten aus einem stabileren Papier ausgeschnitten werden.

Das Gesicht des Hasen trage ich mit schwarzem Permanentstift auf. Ein Kreis aus mehrlagigem Zeitungspapier bildet die Grundlage für die Füße, auf denen der Hase später steht. Für die langgezogenen Füße schneide ich ein Stück des Kreises aus. Mit ruhiger Hand klebe ich nun alle Teile an das Ei und schon strahlt mich ein Osterhase mit querliegenden Pupillen an. Jetzt fehlt nur noch das Moos für das Osternest. Hier empfiehlt Inge Zöller einen Waldspaziergang am Osterwochenende.

