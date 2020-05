Aprilwetter in Siegen: „Sehr warm und viel zu trocken“

Siegen. So viel Sonne im April ist in Siegen selten: Nur 2007 wurden die 299 Sonnenstunden noch übertroffen.

Sehr warm und viel zu trocken: Dieses Fazit zieht Willi Bürger aus den Daten für April der Wetterbeobachtungsstation an der Realschule am Oberen Schloss. Nur der April 2007 hatte noch 14 Sonnenstunden mehr.

Temperaturen

Die Durchschnittstemperatur im April betrug 11 Grad Celsius, was 2,6 Grad über dem 30-jährigen Durchschnitt von 8,4 Grad (1981 bis 2010) liegt. Den wärmsten April hatten wir 2018 mit 12,7 Grad, den kältesten 1973 mit 4,8 Grad im Schnitt. Die wärmsten Tage waren der 8. mit 15 Grad und der 22. mit 14,6 Grad, die Monatshöchsttemperatur wurde am 17. mit 24 Grad gemessen. Damit gab es in diesem warmen April in Siegen keinen Sommertag über 25 Grad. Im Durchschnitt hat der April 0,7 Sommertage.

Der kälteste Tag war der 1. mit 3,1 Grad im Tagesschnitt, die Tiefsttemperatur wurde am 1. mit minus 5 Grad und am Boden mit minus 8,9 Grad gemessen. Der April hatte fünf Frosttage (1., 2.,4., 14. und 15.) mit Temperaturen teilweise im Minusbereich, aber keinen Eistag mehr mit Temperaturen ständig unter 0 Grad. Im Durchschnitt hat der April 5,6 Frosttage.

Niederschläge

Der Niederschlag im April betrug 25,2 Liter je Quadratmeter und war damit 37,9 Liter niedriger als der 30-jährige Durchschnitt von 63,1 Litern. Damit fielen nur 40 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags. Der Regen fiel an fünf Tagen, wobei sich nennenswerte Niederschläge auf die letzten drei Apriltage beschränken. Am meisten regnete es am 30. mit 14,5 Litern je Quadratmeter und am 28. mit 9,2 Litern/Quadratmeter. Den höchsten Niederschlag hatte der April 1999 mit 131 Litern, während es 2007 mit weniger als einem Liter fast gar nicht regnete.

Wind

Die höchsten Windgeschwindigkeit wurde am 30. mit 17,3 Meter/Sekunde = 62,3 km/h gemessen, was Windstärke 8 auf der Beaufort-Skala entspricht. Ansonsten wurde Stärke 8 nicht mehr erreicht.

Sonnenschein

Die Sonne schien im April insgesamt tolle 299 Stunden und lag damit im NRW- Schnitt. Zum Vergleich: 2007 wurden sagenhafte 313 Stunden, 2008 nur 116 Stunden verzeichnet. Somit war das zusammen mit dem Juli 2006 der zweithöchste Monatswert an der Station.

