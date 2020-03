Auch Hilchenbach und Netphen vor Entscheidungen

In Hilchenbach soll der Hauptausschuss anstelle des Rates den Etat verabschieden. In Netphen könnte der Rat in der Heimann-Halle tagen.

Auch in den Städten und Gemeinden werden Wege gesucht, die Kommunalpolitik weiterzuführen.

In Netphen beantragt die SPD-Fraktion, dass die Stadt keine Zinsen für gestundete Forderungen erhebt. „Zahlreiche Bürger und Bürgerinnen sowie Unternehmungen unserer Stadt werden in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen“, heißt es in dem Antrag. Die Stadt selbst zahle für ihre eigenen Liquiditätskredite so gut wie keine Zinsen. Es erscheine „angemessen, diese günstigen Finanzierungsbedingungen an Not leidende Verpflichtete weiter zu geben“. SPD-Fraktionschef Manfred Heinz regt eine Dringlichkeitsentscheidung an. Allerdings könne auch der Rat entscheiden, der ohnehin zur Verabschiedung des Haushalts tagen muss: am besten in der Georg-Heimann-Halle. „o könnte sichergestellt sein, dass möglichst viele Ratsmitglieder anwesend sein könnten.“ Eine Reihe von Ratsmitgliedern sei im potenziell gefährdeten Alter.

In Hilchenbach ist der 15-köpfige Hauptausschuss für Mittwoch, 1. April, 17 Uhr, eingeladen. Er soll an Stelle des größeren Rates (41 Mitglieder) den Etat beschließen.

