Aus 3 mach 1: Ev. Kirchengemeinden in Netphen fusionieren

Lange haben die Protestanten in Deuz, Dreis-Tiefenbach und Netphen gemeinsam überlegt und beraten, seit einer Weile steht nun fest: Anfang 2021 vereinigen sich die drei evangelischen Kirchengemeinden im Netphener Stadtgebiet zu einer neuen Gemeinde. Diese Entwicklung geschieht auf Basis eines Konzepts des Kirchenkreises Siegen („Solidarität in Vielfalt“), um sinkenden Gemeindegliederzahlen zu begegnen und dabei Gemeindeleben und -traditionen zu bewahren.

Für den Zusammenschluss gibt es gute Gründe: Schon jetzt kooperieren die drei Gemeinden etwa bei der Konfirmandenarbeit und der Gottesdienstplanung eng und wollen die Zusammenarbeit nun auch in anderen Bereichen intensivieren. In Zeiten, in denen die Kirchenmitgliedszahlen durch den demografischen Wandel sinken und es schwieriger wird, für vakante Pfarrstellen passende Bewerber zu finden, kann durch die Vereinigung außerdem die pastorale Versorgung in der Region dauerhaft gesichert werden, heißt es vom Kirchenkreis.

Corona erschwert den Fusionsprozess für die Netphener Gemeinden

Den sogenannten Tendenzbeschluss zur Vereinigung fassten die Presbyterien als Leitungsorgane aller drei Kirchengemeinden bereits Anfang 2020, im Juni wird dieser Prozess abgeschlossen. Die Gemeindemitglieder wurden darüber bislang nicht nur in Abkündigungen in Gottesdiensten und in Gemeindebriefen informiert, in der Zeit vor der Corona-Pandemie wirkten sie in Gemeindeversammlungen auch aktiv am Vereinigungsprozess mit. Vier Kirchengemeinden im Siegener Süden haben sich zum 1. Januar bereits zur neuen Emmaus-Gemeinde zusammengeschlossen. Auch im nördlichen Siegerland gibt es Überlegungen, bereits bestehende Kooperationen zu vertiefen.

Offenheit und Transparenz sollen auch bei den weiteren Schritten der Vereinigung im Mittelpunkt stehen – auch wenn die Corona-Pandemie das erschwert: Eigentlich sieht die Landeskirche als letzten Schritt im laufenden Prozess nämlich eine weitere Gemeindeversammlung in allen drei Kirchengemeinden vor. Dort sollen Gemeindeglieder über die nächsten Schritte informiert werden, vor allem aber die Möglichkeit haben, noch offene Fragen zu stellen. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen kann diese letzte Gemeindeversammlung zurzeit jedoch nicht durchgeführt werden. Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt ist nicht möglich: Um den Gesamtfahrplan der Vereinigung einhalten zu können, müssen die Gemeinden ihre Mitglieder bis Mitte Juni abschließend informiert haben.

Gemeindeglieder können sich an die Pfarrer in Netphen wenden

Anstelle der Gemeindeversammlung rufen die drei Kirchengemeinden ihre Mitglieder nun auf, sich bis zum 14. Juni mit ihren Fragen und Anregungen zur neuen Kirchengemeinde zu melden. Ebenso willkommen sind Rückmeldungen von Menschen, die Lust haben, sich in der neuen Kirchengemeinde ehrenamtlich einzubringen. Ansprechbar sind alle Presbyterinnen und Presbyter der Gemeinden sowie die vier Pfarrer – Bernd Münker und Tim Winkel aus Deuz, Thomas Weiß aus Dreis-Tiefenbach und Daniel Schwarzmann aus Netphen.

Die Kontaktdaten finden Interessierte auf den Internetseiten der Gemeinden: www.deuz.kirchenkreis-siegen.de; www.dreis-tiefenbach.kirchenkreis-siegen.de und www.ev-kirche-netphen.de.

