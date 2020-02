Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausflug ins richtige Leben

Beinahe wäre Joachim Steinbach gar nicht in den Schuldienst gegangen. In den 1980er Jahren wurde der ausgebildete Sport- und Biolehrer Opfer der damaligen „Lehrerschwemme“ – er ging in die Wirtschaft, arbeitete sich in Einkauf und Logistik ein, erst zehn Jahre bei Elco in Betzdorf, dann noch drei Jahre bei Rittal.

„Anfangs habe ich mich noch jedes Jahr beworben, dann habe ich aufgegeben“, berichtet Joachim Steinebach. Bis 2001 die Bezirksregierung anfragte: Mathe und Englisch waren nun „Mangelfächer“. „Ich habe mich für Mathe entschieden.“ Und später noch Informatik dazugenommen. „Das erste und zweite Jahr war schon hart.“

Joachim Steinebach kennt das Leben außerhalb der Schule, sogar aus den Stahlwerken in Niederschelden und Geisweid und aus dem Fotolabor bei Saal in Weidenau – als es gerade der letzte Schrei wurde, Filme zum Entwickeln abzugeben und schon nach einer Stunde fertige Papierabzüge abzuholen.

Eigentlich, findet Joachim Steinebach, sollte jeder Lehrer die Welt kennen lernen, auf die er seine Schüler vorbereitet – mit all ihren Härten und Zumutungen: „Ich möchte keinen Moment missen – es hat sich alles gelohnt.“