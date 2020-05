Autofahrer kommt in Weidenau von der B 62 ab

Weidenau. Im Grünstreifen neben der B 62 in Weidenau endet die Fahrt für einen Autofahrer, der während der Fahrt ein gesundheitliches Problem bekommen hat.

Ein internistischer Notfall ist vermutlich Ursache für einen Unfall, der am Sonntag gegen 13 Uhr auf der B 62 zwischen Weidenau und Dreis-Tiefenbach passiert ist.

Zwischen Weidenau und dem Abzweig Hochschulstraße ist ein 52-jähriger Autofahrer in Fahrtrichtung Dreis-Tiefenbach auf die Gegenfahrbahn geraten und in der Böschung liegengeblieben. Der Fahrer wurde im Rettungswagen medizinisch versorgt. Am Fahrzeug entstand nur geringer Sachschaden.

