AWO übernimmt neue Kita am Sportplatz Buschhütten

Buschhütten. Bereits im August soll die neue AWO-Kita mit einer Übergangslösung am Sportplatz Buschhütten starten,.

Die neue Fünf-Gruppen-Kita in Buschhütten wird von der AWO übernommen. Sie soll zum 1. August in Containern eröffnet werden, die im Bereich des Buschhüttener Sportplatzes aufgestellt werden.

Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Parallel dazu werde auch mit der Konzeptplanung und dem Bau einer 5-Gruppen-Kita an einem anderen Standort begonnen, die bereits im Kitajahr 2021/22 die Übergangslösung ablösen soll. Den Standort – ebenfalls in Buschhütten – wollte das Jugendamt am Donnerstag noch nicht bekannt geben.

Standort für die neue Ortsmitte

Die Stadt Kreuztal will den nicht mehr genutzten Sportplatz für eine Wohnbebauung erschließen. Daneben soll – in Richtung Turn- und Festhalle – die „neue Ortsmitte“ entstehen. Das Land hat dafür bereits 1,5 Millionen Euro Städtebauförderungsmittel zugesagt.

