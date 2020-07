Nach einem Wasserrohrbruch in der Austraße regeln vorübergehend Polizisten den Verkehr im Bereich der Baustelle in Ferndorf

Verkehr B 508 in Kreuztal: Verkehr wird nach Rohrbruch umgeleitet

Ferndorf. Die Polizei bittet darum, die B 508 in Ferndorf weiträumig zu umfahren. Grund ist ein Wasserrohrbruch in der Austraße in Kreuztal

Auf der Marburger Straße in Kreuztal-Ferndorf müssen sich die Verkehrsteilnehmer aktuell wegen eines Wasserrohrbruchs in der Austraße in Ferndorf auf einige Verkehrsbehinderungen einstellen.

Die Polizei hatte die Austraße, die aktuell während der Baumaßnahme an der B508 als Umleitungsstrecke in Richtung Hilchenbach genutzt wird, komplett gesperrt. Danach regelten Polizeibeamte den Verkehr und ließen die Fahrzeuge einspurig durch die Baustelle auf der B508 fahren. Bis die Austraße wieder befahrbar ist, kann bis zum Abend dauern, so ein Mitarbeiter der Stadtwerke Kreuztal.

Polizeibeamte müssen in Kreuztal Extraschicht einlegen

Aktuell laufen die Reparaturarbeiten am Rohrbruch, der sich auf der Austraße unmittelbar hinter dem Ferndorfer Dönerhaus befindet. Die Wasserleitung wurde 1908 in einer Tiefe von 1,50 Meter verlegt. Die Bruchstelle war deutlich zu erkennen, nachdem ein Tiefbauunternehmen die Ausschachtungsarbeiten beendet hatte. Mittels einer Reparaturschelle wurde die Wasserleitung repariert.

Neben den Verkehrsteilnehmern mussten auch die eingesetzten Polizeibeamten Nerven bewahren. Denn eigentlich hatten sie nach einem anstrengenden Frühdienst Feierabend, mussten aber wegen der Verkehrsregelung noch länger arbeiten. Denn die Ampelanlage, die in Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Kreuztal für die eigentliche Verkehrsregelung sorgten sollte, musste erst aus Bergisch-Gladbach geliefert werden. Diese steht nun auf der Marburger Straße Ecke Austraße sowie an der Austraße in Höhe der Rettungswache Ferndorf.

