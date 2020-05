Bahnhof Siegen wird erst 2022 richtig fertig – aber mit Dach

Siegen. Seit 2015 ist Bahnhof Siegen Baustelle – Fertigstellung verzögert sich ein weiteres Mal. Allerdings betrifft das nur das Dach am Hausbahnsteig.

Der Bahnhof Siegen wird doch erst im Jahr 2022 fertig – dafür dann aber mit einem durchgehenden Dach am Hausbahnsteig. Nachdem aktuell die Fußgängerüberführung saniert wird, konnten sich die Beteiligten nach langer Vorgeschichte nun auch auf das dringend von Fahrgästen und Politik gewünschte Dach an Bahnsteig 2 einigen.

„Endlich geht es weiter“, freut sich Landrat Andreas Müller, Verbandsvorsteher des Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL). In den letzten Monaten habe sich der NWL intensiv für die Fertigstellung des Siegener Hauptbahnhofs eingesetzt. „Nachdem wir kaum noch Hoffnung hatten, dass die Bahn dieses fehlende Dach entlang des Hauptgebäudes doch noch verwirklichen würde, freuen wir uns jetzt umso mehr, dass unser Drängen Wirkungen gezeigt hat“, sagt Müller. Rund drei Millionen Passagiere nutzen pro Jahr den Siegener Hauptbahnhof. „Sie alle können sich darauf freuen, in absehbarer Zeit trockenen Fußes zwischen Bahnhofshalle und den Bahnsteigen unterwegs sein zu können“, so der Verbandsvorsteher.

Für Bauarbeiten am Bahnhof Siegen sind Gleissperrungen nötig

NWL und Deutsche Bahn haben nun nach diversen Bauverzögerungen gemeinsam einen verbindlichen Fahrplan für die weitere Modernisierung des Siegener Hauptbahnhofs verabredet. Die Modernisierung der Personenunterführung hat bereits am Montag, 11. Mai, begonnen. Die Unterführung selbst wird entkernt, also Fliesen auf Boden und Wänden entfernt, diese werden anschließend neu gefliest. Zudem wird in der Unterführung die neue Beleuchtung installiert. Auch die Treppen an Gleis 2 und dem Hausbahnsteig werden erneuert. Die Arbeiten sollen Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Fahrgäste können während der Baumaßnahme barrierefrei die Fußgängerüberführung zum Erreichen der Gleise und Ausgänge nutzen.

Für die Arbeiten an der Unterführung wird auch zeitweise eine Sperrung der Gleise 2 und 3 erforderlich. Diese beginnt am 1. Juni und zwar überwiegend in den Abendstunden, betont der NWL. Eine Beeinträchtigung des Fahrplans oder eine Gefährdung von Anschlüssen ist nach Aussage der DB mit dieser Sperrung aber nicht verbunden. Mit den Planungen für das neue Bahnsteigdach startet die Deutsche Bahn im Juni dieses Jahres. Baubeginn ist dann 2022.

Provisorische Treppenüberdachung am Bahnhof Siegen wird optisch aufgewertet

Mit dem Bau des Daches ist auch die Modernisierung der Treppeneinhausung an Gleis 3 geplant, die bislang als Provisorium errichtet ist. Diese Treppeneinhausung wird aber zuvor im Sommer 2020 zumindest optisch aufgewertet.

Landrat Müller ist mit den Ergebnissen der Gespräche mit der DB dennoch durchaus zufrieden: „Wir konnten mehr für Siegen erreichen, als ursprünglich zu erwarten war. Eine zentrale Verkehrsstation wie der Siegener Hauptbahnhof braucht eine solche Aufwertung dringend. Denn eine attraktive Infrastruktur ist ein ganz wesentlicher Faktor, um den ÖPNV in der Region zu stärken.“

Reisende werden in Siegen auf dem Weg zum Zug künftig nicht mehr nass

Seit 2015 ist der Siegener Bahnhof eine Baustelle, die Fertigstellung verzögerte sich immer wieder. Neben der Fußgängerüber- und unterführung und den Bahnsteigen gehörte auch das Bahnhofsgebäude selbst mit der Empfangshalle zum Gesamtpaket – Besitzverhältnisse, Planungsschwierigkeiten, Bauverzögerungen und Materialmangel sorgten immer wieder für Probleme.

Für Kritik hatte vor allem das fehlende Dach am „Hausbahnsteig“ gesorgt, der ohne Gleise zu queren von der Siegener Innenstadtseite zu erreichen ist. Denn von der Empfangshalle, wo der Ticketverkauf am Schalter und an Automaten erfolgt, mussten laut ursprünglicher DB-Planung die Reisenden eine vergleichsweise lange Strecke zur Unterführung oder den Einstiegsbereichen zurücklegen – unter freiem Himmel. Ein Dach war zunächst nicht vorgesehen, Fahrgastverbände und Politik bemängelten, dass Reisende bei schlechten Witterungsverhältnissen unnötigerweise nass werden.

