Die DB-Brücke in Kreuztal-Eichen wird abgerissen, die Vorarbeiten haben bereits begonnen

Verkehr Bahnstrecke in Kreuztal wird vorübergehend gesperrt

Eichen. Im Zuge der Baumaßnahmen an der Hagener Straße (B 517) in Kreuztal-Eichen ist nun die DB-Brücke an der Reihe. Der Zugverkehr fällt zeitweise aus

Schon seit längerer Zeit finden Bauarbeiten an der Hagener Straße (B 517) in Kreuztal-Eichen statt. Aktuell stehen der Ersatzneubau der Brücken sowie die Erneuerung der Straße inklusive des Geh- und Radwegs an. Vorarbeiten im Bereich der Brücke der Deutschen Bahn laufen bereits.

Der Brückenüberbau – die tragende Platte, die über der Bahnanlage verläuft – soll am kommenden Wochenende zurückgebaut werden. Am Freitag, 21. Februar, beginnen die Arbeiten an der Bahnbrücke mit dem Rückbau der Geländer und Schneidearbeiten an der Brückenplatte. Anschließend sollen bis zum Montag die einzelnen Elemente der Fahrbahn mit einem Kran ausgehoben und ein oberer Teil der Brückenwand zurückgebaut werden.

Bauarbeiten auch in der Nacht

Aufgrund dieser Maßnahmen ist von Freitag, 6 Uhr, bis Dienstag, 25. Februar, 6 Uhr, eine Vollsperrung der Bahnstrecke geplant. In dieser Zeit findet kein Zugverkehr statt und es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Damit der Bahnverkehr nur für eine begrenzte Zeit gesperrt werden kann, wird in diesem Zeitraum durchgehend gearbeitet, es finden also auch in den vier Nächten Bauarbeiten statt.

