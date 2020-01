Kreuztal. Der Bahnübergang Siegener Straße in Kreuztal war am Donnerstagmorgen für anderthalb Stunden blockiert..

Bahnübergang in Kreuztal blockiert: Lange Staus

Der Bahnübergang Siegener Straße in Kreuztal war am Donnerstagmorgen seit etwa 8 Uhr blockiert. Erst gegen 9.30 Uhr öffneten sich die Schranken wieder. Ursache war vermutlich eine technische Störung.

Der Verkehr staute sich weit zurück, in der einen Richtung bis Langenau, in der anderen bis an die Eichen. Ortskundige wichen über den Bahnübergang Moltkestraße aus, der für Lkw und Busse allerdings nicht nutzbar ist – die standen weiter vor der Schranke. Fußgänger wurden von Bahn-Mitarbeitern in Zugpausen über die Gleise geschleust. Bundespolizei und Kreuztaler Polizei sind im Einsatz.

Letztes Schranken-Chaos erst am Montag in Eichen

Erst am Montagnachmittag gab es ebenfalls wegen einer geschlossenen Schranke ein Verkehrschaos in Kreuztal: Betroffen war der Übergang Eichener Straße in Eichen, wo ein Güterzug mit einer Panne liegen geblieben war. Auch dort gab es keine Umfahrungsmöglichkeit, weil die B 517 dort wegen der Brückenbaustelle gesperrt ist.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.