Beliebter Giller: Winter geht auch in Hilchenbach

Lützel So richtig Schnee liegt auf der Lützel noch nicht - vom Ausflug mit Ski und Schlltten hält das aber nicht ab.

So richtig Winter ist ja eigentlich noch nicht - man könnte es auf der Webcam sehen, die die Stadt Hilchenbach auf den Skihang auf der Lützel gerichtet hat. Die letzte Wintersaison hat auch erst im Januar angefangen, wie die Homepage noch verrät. Und dem entsprechend ist der Skiverein Lützel zunächst einmal noch bei den Vorbereitungen: Von einer Arbeitsbühne aus wird gerade die Fluchtlichtanlage Mast für Mast erneuert und auf LED umgestellt.

Dennoch: Auf der Lützel ist in den Tagen nach Weihnachten eine Menge los. Die Schneedecke ist nur hauchdünn, überall tritt noch das Grün unter dem Weiß hervor. Dennoch sind die Schlitten da, Familien mit Kindern, die in den Ferien und mitten im Lockdown die Abwechslung und die eine oder andere Sonnenstunde genießen.

Winterberg ist keine Alternative

Bei ganz leichtem Frost kommen kleine und große Wintersportler in Bewegung - schließlich läuft der Lift ja noch nicht. Die Parkplätze sind voll, auch am Straßenrand werden Autos abgestellt - so viel Zustrom bei so wenig Winter hat der Giller schon lange nicht mehr erlebt. Aber der Ausflug nach Winterberg ist in Zeiten von Corona nun einmal keine Alternative. Die Lützeler, die sich seit Jahren um den Fortbestand der Anlagen bemühen, dürfte die Wiederentdeckung des kleinen Wintersportortes freuen.

