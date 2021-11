Alles über die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Siegen 2021

Homepage: www.gesamtschule-siegen.de

Motto: Eine Schule für alle Kinder



Personal und Stundenplan

Schulleiter: Dr. Bettina Glaß

Zahl der Schüler: 1070

Zahl der Lehrer und Referendare: 110

Zahl der Klassen in der Sek I: 30

Betreuung: Erledigung der individuellen Lernaufgaben in Lernzeiten und in Arbeitsgemeinschaften

Individuelle Förderung: Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Lese- und Rechtschreibförderung (LRS), Dyskalkulie, Soziale Kompetenz-Training; Doppelbesetzungen im inklusiven Unterricht; Profilangebote nach Neigung ab Jahrgang 9

Beginn: Montag bis Donnerstag 7.50 Uhr bis 15.30 Uhr; Freitag 7.50 Uhr bis 12.30 Uhr, Unterricht im 60-Minuten-Rhythmus

Angebote und Schwerpunkte

Fremdsprachen: Englisch ab Jahrgang 5, Französisch ab 7 oder 11, Spanisch ab 9 oder 11

Differenzierungsbereich: Wahlpflichtunterricht ab Jahrgang 7 – Französisch, Naturwissenschaften, Arbeitslehre Technik oder Darstellen und Gestalten

Schwerpunkte ab Klasse 5: Bandklassen, iPad-Klasse; Classroommanagement

Sportarten: Vielfältiges Sportangebot im Regelunterricht und in AGs, Sporthelfer-Ausbildung

Verpflegungsangebote: Mensa mit eigener Küche, Kiosk und Cafeteria

Was noch?

Schüleraustausch: Frankreich (Toulouse), Polen (Zakopane)

Berufsvorbereitung: „Kein Abschluss ohne Anschluss“, Praktika in 8, 9 und 11, Kooperationen mit Kaufland, Hensel Metalltechnik und Bombardier

Besondere Projekte/Angebote: Kooperation mit der Fritz-Busch-Musikschule, Museum für Gegenwartskunst und Museum Wilnsdorf, Stadtbücherei, Familienzentrum Weltenbummler, Tischtennis mit dem DJK TuS 02 Siegen, Schulgarten, Siegener Netzwerk Schulentwicklung (SiNet), Streitschlichter, Medienscouts, Schulsozialarbeit, Schule mit Courage und gegen Rassismus. Kooperation mit der Fritz-Busch-Musikschule, Museum für Gegenwartskunst und Museum Wilnsdorf, Stadtbücherei, Familienzentrum Weltenbummler,

Info-Angebot

Coronabedingt können wir leider unseren alljährlichen „Tag der offenen Tür“ und den „Infoabend“ für die Eltern der Viertklässler in diesem Jahr nicht durchführen. Wir haben aber auf unserer Homepage www.gesamtschule-siegen.de die wichtigsten Informationen kompakt zusammengestellt mit Hinweisen zu Möglichkeiten individueller Rückfragen.

