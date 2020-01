Beschäftigte Uni Siegen: Petition gegen höhere Mensa-Preise

Viele Beschäftigte der Universität Siegen wollen sich nicht mit der Erhöhung der Mensa-Preise zufriedengeben. Wie berichtet steigen die Preise gerade für Mitarbeiter deutlich. Laut Studierendenwerk sei es die erste Preiserhöhung seit 2014; Preise für Personal, Wareneinsatz und Betriebskosten seien gestiegen, zudem subventioniere das Wissenschaftsministerium das Essen für Bedienstete nicht länger.

Eine am vergangenen Mittwoch, 22 Januar, gestartete Petition hat, Stand Montag, bereits weit über 600 Unterstützer.

Die meisten Mitglieder der Universität Siegen seien sehr zufrieden mit Qualität, Auswahl und Personal in den Betrieben des Studierendenwerks, „wir gehen gerne und regelmäßig in ‘unsere’ Mensen“, schreibt Petitionsstarter Daniel König. Die Preiserhöhung um „bis zu 100 Prozent“ führe aber dazu, dass viele sich das Essen dann nicht mehr leisten könnten – und in diesem Kostenrahmen gebe es viel Konkurrenz außerhalb der Universität. „Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir uns nicht gegen eine moderate Preiserhöhung aussprechen wollen, wie sie auch andere Studierendenwerke in den letzten Jahren vorgenommen haben“, so König weiter.

Hoffen auf solidarische Studierende

Die Petition trägt in Anlehnung an das Motto der Uni Siegen den Titel „Mensapreise menschlich gestalten“. Die Hochschulmitarbeiter sollten „Zukunft Menschlich Gestalten“, was ohne eine Mensa als Ort des regelmäßigen oder auch spontanen, ungezwungenen Austauschs für Lehrende, Studierende und Beschäftigte in Technik und Verwaltung schwierig werde. Studierendenwerk, Universitätsleitung und Land NRW seien aufgerufen, einen entsprechenden Rahmen zu schaffen, um dies wieder zu ermöglichen.

Die Initiative ruft neben der Unterzeichnung der Petition dazu auf, ein Zeichen gegen die geplanten „unerhörten“ Preiserhöhungen zu setzen und am heutigen Dienstag, 28. Januar sowie Dienstag, 7. April, nur selbst mitgebrachtes Essen in den Mensen zu verzehren. Man hoffe auch auf die Solidarität der Studierenden.

