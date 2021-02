Kommentar Beton am Bürgerpark Herrengarten: Die Wahrheit ist gruselig

Der Grund, wieso es am Herrengarten Beton sein muss, ist dessen Vandalismusresistenz. Eine erschütternde Erkenntnis, findet Florian Adam.

Beton kann man unter ästhetischen Gesichtspunkten mehr oder weniger erbaulich finden – seine Ökobilanz ist jedenfalls so, dass Alternativen, wenn möglich, vorzuziehen wären. Darum geht es beim Bürgerpark Herrengarten aber leider gar nicht, und das machen sowohl die Vorlage als auch die Diskussion im Bauausschuss deutlich.

Tatsächlich geht es primär darum, im öffentlichen Raum vandalismussicher zu bauen. Das sagt sich so leicht, es ist schließlich immer so; aber wenn man mal darüber nachdenkt, was das über unsere Gesellschaft aussagt, wird es richtig gruselig: Immer, wenn man etwas Schönes für die Menschen schaffen möchte, muss man von vorneherein davon ausgehen, dass irgendwelche Leute es vorsätzlich beschädigen oder sogar zerstören werden.

Bei allen großen (und kleinen) Projekten in Siegen ist das ein Thema, bei allen wird es eingepreist, weil man mit dem Schlimmsten rechnen muss. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber mir kommt die Galle hoch.

