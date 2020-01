Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bewegte Laufbahn als Oberstudiendirektor

In seiner Zeit als Direktor des Gymnasiums Kreuztal erlebte Hoß unter anderem die Umstellung von G9 auf G8 (und zurück), die Einführung des Zentralabiturs und einen Brand, in dessen Folge das Kollegium zeitweise in Container umziehen musste.

Als größte Herausforderung bezeichnet Hoß die Namensänderung der Schule 2008, die bis dahin „Friedrich-Flick-Gymnasium“ hieß.

2019 feierte er mit dem SGK dessen 50-jähriges Bestehen.