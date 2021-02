Bezirksausschuss Geisweid gibt grünes Licht für gelbe Tonnen

In Siegen könnte die gelbe Tonne den gelben Sack ersetzen, frühestens zum 1. Januar 2023. Derzeit wird das Thema in den Bezirksausschüssen diskutiert, bevor im April der Rat entscheidet. (Symbolbild)

Geisweid. Der erste Bezirksausschuss – Geisweid – stimmt den Plänen zur Einführung einer gelben Tonne in Siegen zu. Diese soll die gelben Säcke ersetzen.

Der Bezirksausschuss I/Geisweid stimmt der Einführung einer gelben Tonne zu. Die Entscheidung darüber trifft am 14. April der Rat. Bis dahin wird das Votum aller sechs Bezirksausschüsse eingeholt.

Die Verwaltung schlägt die frühestens zum 1. Januar 2023 vor. Einziges Ausnahmegebiet sollen die Innenstadt und die Altstadt sein, da es „dort bereits jetzt problematisch ist, die Abfalltonnen auf den Grundstücken bzw. in den Gebäuden unterzubringen“, wie in der Vorlage erläutert ist. Ansonsten aber überwögen die Vorteile vor allem in ökologischer Hinsicht.

In Siegen gibt es bereits gelbe Container an größeren Mehrfamilienhäusern

Traute Fries (SPD) merkte an, dass sie nicht uneingeschränkt von dem Vorhaben überzeugt sei. „Ich bin skeptisch, weil ich Probleme bei der Aufstellung an Mehrfamilienhäusern sehe.“ Sie begründete das mit der großen Anzahl an gelben Säcken, die beispielsweise bei ihr amHaus anfallen würden. Außerdem befürchtete sie, dass in Großcontainer – wie sie in solchen Fällen wohl aufgrund der Kapazität erforderlich wären – „alles reingeschmissen wird, egal was“, während bei den transparenten Säcken noch eine Kontrollmöglichkeit bestehe. Aber „es wird sich erweisen“.

Regina Schoew (FDP) teilte diese Bedenken und regte an, für größere Mehrparteienobjekte zusätzlich die Möglichkeit gelber Säcke zuzulassen, „damit die Leute sicher sein können, dass der Müll abgeholt wird“. „Wir müssten gucken, wie das im Einzelfall gehandhabt wird“, antwortete Elmar Diehl, Leiter der Stadtreinigung. An einigen Großwohnanlagen in Siegen gebe es die gelben Container bereits.

Geisweid: Gelbe Säcke in der Shisha-Bar

Paul Oppermann (UWG) sprach ein Problem an, dass es aus seiner Sicht derzeit bei der Verteilung der gelben Säcke in Geisweid gibt. Der Partner des Dualen Systems, bei dem die Beutel im Stadtteil erhältlich sind, sei eine Shisha-Bar – und ältere Leute hätten oft Hemmungen, diesen Betrieb aufzusuchen.

Der Ausschuss sprach seine Empfehlung zur Einführung der gelben Tonne mit 14 Stimmen bei einer Enthaltung (CDU) aus.

