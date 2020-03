Bombardier-Standort Siegen: UWG Netphen will Resolution

Dreis-Tiefenbach. Die UWG-Fraktion im Rat Netphen will eine Resolution zum Erhalt des Bombardier-Standorts Siegen auf den Weg bringen – mit klaren Argumenten.

Die UWG-Fraktion im Rat der Stadt Netphen fordert in einer Resolution zur Unterstützung von Bombardier Transportation auf. Da die Ratssitzung am Donnerstag, 26. März, nicht stattfindet, könne die Resolution nicht – wie gewünscht – verabschiedet werden. „Wir hoffen, dass die Resolution zu einem späteren Zeitpunkt vom Rat beschlossen wird“, betont Fraktions-Geschäftsführer Klaus-Peter Wilhelm. „Weiterhin stehen wir solidarisch an der Seite der Beschäftigten.“

Laut Beschlussvorschlag solle der Rat der Stadt Netphen „die Verantwortlichen in Bund und Land“ auffordern, „die Standorte zur Entwicklung und Herstellung von Zukunftstechnologie im Bereich Mobilität in Deutschland und speziell im Siegerland aktiv zu unterstützen“, heißt es in dem Papier. „Der Erhalt des Technologiezentrums, der Produktion der Drehgestelle und der Arbeitsplätze in Siegen/ Netphen müssen garantiert werden.“

Mehr als 800 Mitarbeiter betroffen

Mit mehr als 800 Mitarbeitern sei die Bombardier Transportation GmbH „einer der größten Arbeitgeber des Kreises Siegen-Wittgenstein und ist der größte Arbeitgeber der Stadt Netphen“, heißt es in der Begründung. Außer den Beschäftigten seien „zahlreiche Zulieferer und Dienstleister von Bombardier Siegen abhängig“. Der Betrieb stelle somit „eine wichtige ökonomische Größe für Netphen und die gesamte Region dar“.

Ein großer Standortvorteil des Werkes vor Ort liege „in der hohen technischen Qualität der Produktion, der Nähe zur Universität Siegen und der Lage in einer Region mit starken Stahlbau- und Maschinenbaubetrieben“, fährt die UWG fort. Die Forschung und die Ausbildung von jungen Menschen an der Uni Siegen im Ingenieurbereich und in den Bereichen Wirtschaft und Informatik sicherten langfristig den Bedarf an gut ausgebildeten Nachwuchskräften. Aber auch die Nachfrage an gut ausgebildeten Facharbeitern könne „aus der starken Stahlbau- und Maschinenbauregion langfristig gedeckt werden“.

Angst vor massiven Auswirkungen

Im Falle eines Arbeitsplatzabbaus am Standort Siegen „werden die negativen Auswirkungen auf die Volkswirtschaft die Stadt Netphen deutlich treffen und haben nachhaltige, langfristig negative Auswirkungen auf die weitere ökonomische Entwicklung der Region“, so die Fraktion. Zudem sei „der Ausbau der schienengebundenen Mobilität erklärtes Ziel der Bundesrepublik Deutschland“. Hierfür würden hohe Investitionen aus Steuergeldern getätigt.

