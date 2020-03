Brand in alter Anzhausener Schule: Drei Verletzte

Anzhausen. In der Notunterkunft der Gemeinde Wilnsdorf in der ehemaligen Anzhausener Schule hat es gebrannt. Drei Bewohner wurden verletzt.

Alarm für die Feuerwehr in Wilnsdorf, Anzhausen, Flammersbach und Rudersdorf kurz am frühen Montagmorgen. Als die ersten Einsatzkräfte an der gemeindeeigenen Unterkunft in der Anzhausener Antoniusstraße eintrafen, waren schon zahlreiche Bewohner ins Freie geflüchtet.

Nach Aussagen des Leiters der Feuerwehr Christian Rogalski hatten die Feuerwehrleute vier Bewohner aus dem verrauchten Gebäude geholt und dem Rettungsdienst übergeben. Da insgesamt 18 Personen in dem Gebäude der ehemaligen Grundschule gemeldet waren, ließ Einsatzleiter Rogalski das Alarmstichwort auf „Feuer 5“ erhöhen, worauf sich zahlreiche weitere Feuerwehr- und DRK Angehörige auf den Weg zur Brandstelle machten. Vorsorglich wurde auch der „MANV“-Fall („Massen-Anfall-von Verletzten“) ausgelöst.

Bewohner wurden in Gemeindehaus untergebracht

Die Bewohner wurden von den Helferinnen und Helfern des DRK erst einmal mit Anhängekarten registriert und im nahen Gemeindehaus untergebracht. Dort untersuchten Notärzte sie, wobei drei Personen in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten, da sie eine Rauchgasvergiftung erlitten hatten.

Kreisbrandmeister Bernd Schneider, sein Stellvertreter Sebastian Reh und der Leiter der Feuerwehr Wilnsdorf Christian Rogalski lobten das umsichtige Handeln der Einsatzkräfte, so dass kein größerer Schaden entstand. Gebrannt hatte in den Räumlichkeiten ein Sofa, das die Feuerwehrmänner nach dem Ablöschen ins Freie schafften. Das Gebäude war total verqualmt und musste mit Lüftern freigeblasen werden. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

