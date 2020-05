Bund unterstützt Bombardier-Standort Siegen

Um die Zukunft von Bombardier in Dreis-Tiefenbach ging es beim Besuch der Parlamentarischen Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Elisabeth Winkelmeier-Becker, sowie weiteren Vertretern der heimischen CDU. Thema war die geplante Übernahme von Bombardier durch den französischen Konzern Alstom.

Dreis-Tiefenbach von zentraler Bedeutung

„Die Bundesregierung bemisst der Bahnindustrie insgesamt eine hohe Bedeutung zu und nimmt die geplante Übernahme eines bedeutenden Unternehmens der Branche von einem Mitbewerber mit hoher Aufmerksamkeit wahr“, so Staatssekretärin Winkelmeier-Becker „Wir setzen uns bei dieser Übernahme für einen Erhalt der Arbeitsplätze und Standorte von Bombardier in Deutschland ein.“

Per Videokonferenz zugeschaltet war Michael Fohrer, Vorsitzender der deutschen Bombardier-Geschäftsführung. Er gab einen Überblick zu dem geplanten Verkauf der Bahnsparte an Alstom. Fohrer machte deutlich, dass der Standort Dreis-Tiefenbach von zentraler Bedeutung für das Unternehmen ist: „In Siegen fertigen wir Drehgestelle für Bahnprojekte rund um den Globus – ‚Made in Germany‘ und mit einem hohen Grad an Innovation.“ Dem pflichtete der Bundestagsabgeordnete Volkmar Klein bei: „Wir müssen aufpassen, dass der Druck französischer Gewerkschaften nicht zu Arbeitsabbau in Dreis-Tiefenbach führt.“

Trotz Corona keine Kurzarbeit

Neben Standortleiter Thorsten Linke und Personalleiter Michael Streich nahmen der Betriebsratsvorsitzende Stefan Gestal sowie die beiden an dem Gespräch teil. Gemeinsam stellten sie den Standort in Netphen vor, an dem in der aktuellen Corona-Pandemie keine Kurzarbeit angemeldet werden musste. Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach sicherte die Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen zu. „Ein wichtiges Ziel der Verhandlungen zwischen Alstom und Bombardier ist die Beschäftigungssicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein Bekenntnis zum Standort in Netphen.“

Staatssekretärin: Bund hat großes Interesse an Bahnindustrie

„Der Bombardier-Standort in Dreis-Tiefenbach ist sehr effizient und marktorientiert aufgestellt“, meint CDU-Stadtverbandsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat Sebastian Zimmermann: „Da kann sowohl die Politik als auch das Unternehmen Bombardier sehr gute Argumente für einen Erhalt des Standorts in den Verhandlungen mit Alstom einbringen.“ Zimmermann bedankte sich bei der Staatssekretärin, dass sie der Einladung gefolgt sei und sich ein Bild über den Standort habe.

Elisabeth Winkelmeier-Becker: „Die Bundesregierung hat ein großes Interesse daran, unsere Eisenbahnindustrie und ihre Arbeitsplätze zu stärken. Gern bin ich gekommen, um die Unterstützung auf diesem Wege zu signalisieren.“

