Burbach: Flugzeug mit zwei Passagieren stürzt ab

Burbach. Bei einem Flugzeugabsturz mit zwei Insassen unweit des Siegerland Flughafens bei Burbach wurde eine Frau verletzt.

Ein Flugzeug mit zwei Insassen stürzte am Sonntag in der Nähe des Siegerland Flughafens ab. Nach ersten Informationen waren zwei Insassen in der silberfarbenen Focke-Wulf Stieglitz (Baujahr 1932), der 62-Jährige Pilot und seine 58-Jährige Ehefrau. Der Pilot blieb unverletzt, die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Feuerwehrkräfte aus Würgendorf und Lippe sicherten die Absturzstelle und pumpten den restlichen Treibstoff aus dem Flugzeug. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von 80.000 bis 100.000 Euro.

Nach ersten Angaben registrierte der Pilot schon kurz nach dem Start einen Leistungsabfall und versuchte daraufhin, zu wenden und zu landen. Dabei streifte er wohl eine Planierraupe und rammte anschließend den Boden. Wieso es zu dem Leistungsabfall kam, ist noch unbekannt.

