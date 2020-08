Burbach öffnet Ideenbörse für die Dörfer

Burbach. Wie sollen sich die Ortschaften weiterentwickeln? Der Burbacher Dorfdialog startet

Der Burbacher Dorfdialog nimmt einen neuen Anlauf. Von März bis Juni sollte die Veranstaltungsreihe erstmals in allen neun Ortsteilen laufen; sie musste wegen Corona abgesagt werden.

Darum geht es

Die Veranstaltungen sollten den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten, gemeinsam über die Zukunft ihres Heimatdorfes zu diskutieren. Dafür haben Politik und Verwaltung die Burbach-Initiative „LebensWERTE Dörfer“ gegründet, durch die bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte in den Dörfern Burbachs entwickelt und umgesetzt worden sind.

Da Präsenzveranstaltungen nach wie vor nur eingeschränkt möglich sind, setzt die Gemeindeverwaltung jetzt auf ein neues Format der Dorfdialoge. Digital oder schriftlich können alle Burbacher Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Wochen an der zukünftigen Gestaltung Ihres Heimatdorfes mitwirken. „Wir möchten die Burbach-Initiative fortschreiben, indem wir Ziele und Maßnahmen für die einzelnen Dörfer sowie für die Gesamtgemeinde Burbach definieren. Gemeinsam möchten wir dadurch die Dorfentwicklung vor dem Hintergrund der Herausforderungen von demografischen, gesellschaftlichen und Klimawandel, der Digitalisierung sowie der Globalisierung vorantreiben“, betont Bürgermeister Christoph Ewers.

So wird’s gemacht

Die Bürgerbeteiligung wird mittels eines digitalen Fragebogens über die Homepage www.burbach-siegerland.de ermöglicht. Hierüber können Einschätzungen und Anregungen an die Gemeinde übermittelt werden. Neben den sieben vorgegebenen Themenfeldern wie beispielsweise Bauen, Wohnen & Dorfentwicklung, Klima & Umwelt oder Soziales, Familie & Senioren besteht die Möglichkeit, den Bogen um Themen und Anregungen zu ergänzen, die den Einzelnen noch auf dem Herzen liegen.

Zeit bis Monatsende Bis Ende August kann ab sofort der Fragebogen entweder digital über die Homepage www.burbach-siegerland.de oder auch in Papierform ausgefüllt und an die Gemeindeverwaltung übermittelt werden

Wer keine Möglichkeit hat, sich digital an dem Prozess zu beteiligen, oder dies lieber schriftlich tun möchte, erhält den Fragebogen gemeinsam mit dem Amtsblatt „Burbach informiert“ in Papierform. Dieser kann dann kostenlos per Post an die Gemeindeverwaltung zurück geschickt werden. Die Ergebnisse dieser Befragung werden von der Verwaltung gesammelt und ausgewertet und sollen nach der Kommunalwahl am 13. September dem neuen Rat sowie der Verwaltung der Gemeinde Burbach als Richtschnur für die künftige Arbeit dienen.

Das ist das Ziel

„Wir möchten mit diesem strategischen Instrument Leben und Arbeiten in der Gemeinde Burbach dauerhaft sichern und fördern“, erklärt Christoph Ewers. Unter der Burbach-Initiative LebensWERTE Dörfer ließen sich neue Projekte gemeinsam initiieren und umsetzen. Er sei immer wieder positiv überrascht, was in Burbach alles gemeinsam erreicht wird, sagt der Bürgermeister: „Dies wäre ohne ein überdurchschnittliches Engagement der Bürgerinnen und Bürger in den zahlreichen Vereinen und Institutionen nicht möglich.“

